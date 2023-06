Wicepremier Gliński: celem konkurs "First to Help" jest udokumentowanie polskiej solidarności wobec uchodźców wojennych z Ukrainy

W piątek został oficjalnie ogłoszony konkurs "First to help". Jego celem jest utrwalenie i udokumentowanie szczególnego momentu solidarności i zaangażowania polskiego społeczeństwa, które ruszyło z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński. Zaznaczył, że konkurs skierowany jest do wszystkich.

W czasie piątkowej konferencji prasowej w KPRM, wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący komitetu ds. pożytku publicznego prof. Piotr Gliński i dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk oficjalnie ogłosili konkurs "First to Help".

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować tekst, zdjęcia lub nagranie wideo, których głównym tematem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy. Prace oceni kapituła konkursu w trzech kategoriach: tekst, fotografie i materiał wideo. "Nie będzie ograniczeń wiekowych" - zapewnił wicepremier Gliński.

Wyjaśnił, że celem konkursu jest dokumentacja wspomnień, doświadczeń z najbardziej istotnego okresu, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców ukraińskich po napadzie Federacji Rosyjskiej. Przypomniał, że wówczas w Polsce znalazły się miliony uchodźców wojennych.

"Nasze państwo - społeczeństwo, samorządy, organizacja pozarządowe, organizacje religijne, służby, funkcjonariusze - wszyscy w tamtym momencie zdaliśmy egzamin, pomogliśmy uchodźcom wojennym" - powiedział Gliński. Zwrócił uwagę, że "w Polsce nigdy nie było obozów dla uchodźców". "Zostali oni przyjęcie w naszych domach" - dodał.

"Chcemy utrwalić i udokumentować ten szczególny moment solidarności, w który - według raportów - z dnia na dzień wzrosło zaangażowanie społeczne wolontariuszy w pomoc drugiemu człowiekowi" - powiedział Gliński.

Wicepremier podkreślił, że "konkurs ma otwartą formułę". Zaznaczył, że "skierowany jest do wszystkich mieszkających w Polsce lub poza jej granicami, którzy mają pamięć tamtego czasu - uczestniczyli np. bezpośrednio w tym, co się wówczas działo, pomagając w punktach recepcyjnych na granicy czy na dworcach bądź w innych formach uchodźcom wojennym".

Prace konkursowe należy przesyłać od 16 czerwca do 18 września 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.firsttohelp.pl.

Laureaci w każdej podkategorii dostaną m.in. 10 tys. zł oraz statuetkę. Przyznane zostaną także wyróżnienia, a wraz z nimi pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystej gali, która odbędzie się jesienią.