Wicepremier Gliński: czcimy dziś pamięć jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej części Europy

Spotykamy się w 80. rocznicę wybuchu Powstania w warszawskim getcie, aby uczcić pamięć jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej części Europy. Skazanego na porażkę, heroicznego Powstania w getcie warszawskim- powiedział wicepremier Piotr Gliński, w TW-ON w Warszawie.

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej trwa koncert "Pamięć i przyszłość" w wykonaniu Polsko-Izraelskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej.

"Spotykamy się kilkaset metrów od miejsca, gdzie przebiegały mury największego w Europie warszawskiego getta - dzielnicy, w której Niemcy zgotowali piekło na ziemi kilkuset tysiącom warszawskich i polskich Żydów, obywatelom II Rzeczpospolitej Polskiej. Spotykamy się w budynku, który został zbombardowany przez Niemców we wrześniu 1939 roku, a ostatecznie wysadzony w 1944 roku, w którego ruinach w sierpniu 1944 roku zamordowano 350 polskich cywilów" - przypomniał Piotr Gliński.

Podkreślił, że "ten gmach, w którym się znajdujemy, był - podobnie jak cała Warszawa - celowo zniszczony przez Niemców już po ustaniu działań powstańczych". "Po obu warszawskich powstaniach - Powstaniu w getcie w kwietniu 1943 roku i Powstaniu Warszawskim w sierpniu 1944 roku - Niemcy celowo i systemowo palili Warszawę, by zabić serce i tożsamość dwóch narodów, które na tej ziemi stawiły im opór. Aby unicestwić na wieki tożsamość Polaków i Żydów polskich" - powiedział.

"II wojna światowa nie tylko brutalnie przerwała rozwój młodego niepodległego państwa polskiego, ale też zakończyła kilkusetletnią tradycję wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczpospolitej Polskiej. Pod niemiecką okupacją zapanował terror i nieludzkie niemieckie prawo, które za pomoc bliźniemu karało śmiercią. Okupant z Polaków czynił niewolników i ofiary, Żydów - w tym blisko 3 miliony polskich obywateli - skazał na fizyczną eksterminację. Łącznie Niemcy zabili w okupowanej Polsce prawie 6 milionów polskich obywateli. Nigdy, do dnia dzisiejszego włącznie, nie zadośćuczynili tym zbrodniom, zgliszczom i krzywdom" - mówił szef resortu kultury.

"Mówię o polskich obywatelach, obywatelach Rzeczpospolitej, nieprzypadkowo" - dodał. "Historia Polaków i Żydów na ziemiach polskich spleciona jest tak silnie, że nie da się wyznaczyć granicy pomiędzy obydwiema społecznościami, które przez wieki współistniały, przenikały się i współtworzyły kulturę, naukę i życie publiczne w naszej części Europy. Na mieczu koronacyjnym polskich królów znajdują się inskrypcje, które badacze wywodzą z języka hebrajskiego. Statut kaliski z XIII w., zapewniający Żydom opiekę władcy i szacunek dla ich odrębności, potwierdzony przez Kazimierza Wielkiego i potwierdzany przez kolejnych władców Rzeczpospolitej Obojga Narodów sprawił, że do Polski przez stulecia napływali Żydzi z całej Europy - tu, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, znajdowali warunki bezpiecznego życia i rozwoju swojej kultury, tu cieszyli się autonomią swoich gmin wyznaniowych" - przypomniał Piotr Gliński.

Wskazał, że "Żydzi polscy stworzyli na terenie Rzeczypospolitej ogromną kulturę, która oddziaływała daleko poza Polskę". "Odegrali też ważną rolę w utrzymaniu i rozwoju polskiej tożsamości narodowej, polskiej kultury i wspólnoty. Tej samej, której nasze XIX- i XX-wieczne powstania zbrojne - mimo iż brutalnie tłumione przez zaborców i okupantów - dawały nadzieję, podnosiły na duchu, pokrzepiały serca. Będąc tragiczne, budowały tożsamość wspólnotową. Taki zresztą był przecież także sens obu powstań warszawskich z okresu II wojny światowej: tragiczne i skazane na klęskę, pozwalały jednak przetrwać duchowi obu wspólnot: żydowskiej i polskiej" - podkreślił.

Szef MKiDN przypomniał, że "przez stulecia Żydzi polscy współdzielili losy państwa i narodu polskiego". "W 1794 r. licznie brali udział w walkach o zachowanie państwa polskiego, uczestniczyli w Insurekcji Kościuszkowskiej, a kiedy Rzeczpospolita upadła, brali udział we wszystkich polskich zrywach niepodległościowych, w powstaniach 1830 roku, w 1863 roku, walczyli w Legionach Polskich, w wojnie polsko-bolszewickiej, wreszcie w wojnie 1939 roku" - powiedział.

Jak podkreślił Piotr Gliński, "spotykamy się w Warszawie - stolicy Polski - która podczas II wojny światowej była miastem - świadkiem dwóch powstań". "To pierwsze, które dziś wspominamy i czcimy, wybuchło w 1943 roku w warszawskim getcie. 19 kwietnia 1943 roku w twierdzy Żydowskiego Związku Wojskowego przy Placu Muranowskim w symbolicznym geście bojownicy umieścili na dachu budynku biało-czerwoną flagę Polski i biało-niebieską flagę ŻZW. Ten obraz dwóch flag - biało-czerwonej i biało-niebieskiej - powiewających wspólnie nad walczącym gettem, stał się symbolem nierozerwalnie splecionych ze sobą wojennych losów polsko-żydowskich" - ocenił.

"Oba warszawskie powstania - to w getcie i to warszawskie - jak mówiłem - zostały krwawo stłumione. Powstanie w getcie warszawskim było jednym z ostatnich akordów realizacji szatańskiego planu wymordowania narodu żydowskiego. Powstanie Warszawskie zakończyło się tragedią mieszkańców polskiej stolicy i ostatecznym obróceniem w ruinę miasta. Ale oba po latach - podkreślmy to raz jeszcze - przyniosły zwycięstwo i moc, siłę obu naszym wspólnotom narodowym i państwowym" - mówił szef MKiDN.

"Dzisiaj w odbudowanej Warszawie, w miejscu, gdzie wznosiły się mury getta, czcimy pamięć niezłomnego ducha dwóch narodów - Żydów i Polaków - jej mieszkańców. Polskie państwo solennie wypełnia trudny obowiązek dbania o pamięć tamtych wydarzeń. Tworzymy i rozwijamy liczne instytucje pielęgnujące tę pamięć. Oddając dzisiaj hołd tragicznym bojownikom getta, chylimy głowy przed ofiarami, jakie poniósł naród żydowski, wspominamy straty, jakie poniosła Polska. Pamięć o nich musi trwać - po to, by się nie powtórzyły +Nigdy Więcej+" - podkreślił Piotr Gliński.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i trwało do 16 maja 1943 r. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa i formacji pomocniczych.