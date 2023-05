Wicepremier Gliński otworzył salę koncertową w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński otworzył w środę salę koncertową w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Inwestycja kosztowała blisko 28 mln zł. "Z tego dobra będą korzystali wszyscy" - podkreślił Gliński.

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego uczestniczył w środę w uroczystej inauguracji sali koncertowej w ZSM w Łodzi. Zwiedził również budynek szkoły, który został rozbudowany za 28 mln zł, pochodzące m.in. z funduszy unijnych, budżetu państwa i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki inwestycji artystyczna placówka zyskała dwie sale: koncertową dla 250 osób i kameralną dla 150 osób, wraz z salami ćwiczeniowymi i administracyjnymi oraz studiem nagrań i pełnym zapleczem.

"To wielki honor, że mogę być z państwem na tej uroczystości, na tym wspaniałym święcie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Nie moglibyśmy tak sensownie, racjonalnie lokować środków publicznych, gdyby nie to, że ktoś potrafi je pożytecznie zużytkować i zbudować coś takiego" - powiedział wicepremier.

Gliński dodał, że od początku nie miał wątpliwości co do sensu budowy sali koncertowej, ale problemem - jak wspominał - było włączenie inwestycji do programu unijnego, który stanowił trzon finansowania. "Musieliśmy udowodnić, że ta sala jest nie tylko dla szkoły, uczniów, pedagogów, rodziców, tylko dla szerszej społeczności. I tak jest. To jest oczywiste, że z tego dobra będą korzystali wszyscy. Wielka satysfakcja, że to się wszystko udało" - podkreślił.

Minister kultury wskazał, że przez 7,5 roku rządów Zjednoczonej Prawicy, w dziedzinie kultury zrealizowano ponad 6,2 tys. inwestycji za ponad 3 mld zł. "Jeśli chodzi o szkolnictwo artystyczne jest to 20 sal koncertowych przy szkołach muzycznych" - zaznaczył.

Dyrektor szkoły Paweł Zapart przyznał, że prowadzona przez niego placówka zyskała miejsce, którego przez lata bardzo brakowało w kształceniu młodzieży w profesjonalnych warunkach. "Od zawsze czuliśmy niedosyt, że nie możemy koncertować u siebie. Współpracujemy z instytucjami kultury w Łodzi, a nigdy nie mieliśmy swojego własnego koncertowego miejsca. Dziękujemy za zaufanie, że inwestycja tak ogromnych środków w tej szkole jest zasadna, że nasi uczniowie będą mieli możliwość rozwoju na co dzień w tych ekskluzywnych warunkach" - mówił.

Minister kultury wręczył odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej" pedagogom i pracownikom szkoły za ich osiągnięcia w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.

Inaugurację sali uświetnił koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

ZSM w Łodzi powstał w 1946 roku. Składa się z czterech szkół: Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Obecnie uczy się w nim w sumie ok. 500 uczniów, których na każdym etapie muzycznej edukacji prowadzi ponad 100 pedagogów.