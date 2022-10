Wicepremier Gliński: państwo polskie potrzebuje korpusu urzędników kryzysowych

Ciągle jesteśmy w stanie zagrożenia kryzysem. Musimy być gotowi na to, że będzie kolejna fala uchodźców, musimy być gotowi na różne zagrożenia. Dlatego polskie państwo potrzebuje korpusu urzędników kryzysowych, wyspecjalizowanych w reagowaniu na trudne sytuacje – uważa wicepremier Piotr Gliński.

Wicepremier i szef MKiDN podczas kończących się w piątek w Kielcach Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO wygłosił wykład "Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu - wyzwania dla polityk publicznych".

Gliński podkreślił, że organizacje pozarządowe w Polsce "to coś, co jest solą, podstawą demokracji". Bez nich - jak mówił - jakość życia Polaków byłaby znacznie niższa.

"Wszyscy mamy obowiązek wspierać i rozwijać ten sektor organizacji pozarządowych i obywatelskich. Są niezastępowalne - bez oddolnego aktywizmu, zorganizowania, inicjatyw, pomysłów, talentów, bez wolontariatu, bylibyśmy ubożsi i nie potrafilibyśmy sprostać wyzwaniom tego świata" - stwierdził.

Jego zdaniem rola organizacji obywatelskich w sytuacjach kryzysowych jest szczególna. "Funkcją organizacji pozarządowych, być może najważniejszą, jest przyczynianie się do budowy wspólnoty, więzi międzyludzkich, porozumień" - podkreślił wicepremier.

Wicepremier wziął też udział w jednym z paneli. Zastrzegł wówczas, że "ciągle jesteśmy w stanie zagrożenia kryzysem". "Ja ciągle to mówię, muszę to mówić - bo musimy być cały czas gotowi na to, że może być kolejna fala uchodźców, mogą być także inne zagrożenia. To trzeba powtarzać. Jako polityk jestem zobowiązany do tego, by niestety tę smutną informację przekazywać" - powiedział.

Jego zdaniem to, że po wybuchu wojny na Ukrainie potrafiliśmy zareagować, jest efektem wieloletniego budowania zasobów w Polsce.

"Mam na myśli zarówno zasoby materialne, jak i zasoby duchowe. One też się kształtują poprzez doświadczenia, w długim czasie. Tak było i dlatego potrafiliśmy zareagować" - zauważył Gliński.

Z drugiej strony - jak mówił - "nikt nie był przygotowany na takie uderzenie". "Myśmy się w rządzie przygotowywali, wojewodowie się przygotowywali przed wojną dobrych parę miesięcy - to jest nasz obowiązek, by przewidywać. Mimo tego, z wielu powodów, przygotowani na sto procent nie byliśmy. Dlaczego? Dlatego, że w UE są procedury przetargowe (...), a nie mamy ustawodawstwa kryzysowego dostosowanego do sytuacji, kiedy nie ma czasu na przetargi. Nie mamy także specyficznego korpusu urzędników kryzysowych" - stwierdził.

Jak mówił "państwo polskie potrzebuje korpusu urzędników kryzysowych, którzy są biegli +w papierach"", ale potrafią też zareagować np. na wjazd pociągu z setkami uchodźców i sprawnie zarządzać akcją.

"To jest coś innego niż straż pożarna, służby, co innego niż dotychczasowi urzędnicy, którzy pracują w różnych wrażliwych obszarach" - ocenił.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO, które rozpoczęły się w czwartek, są platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej. Bierze w nich udział ponad 70 organizacji, federacji i zrzeszeń organizacji pozarządowych oraz partnerów rządowych i samorządowych.