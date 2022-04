Wicepremier Gliński: pogrzeb Ludwika Dorna będzie miał charakter państwowy

Pogrzeb zmarłego w czwartek b. marszałka Sejmu, wicepremiera i szefa MSWiA Ludwika Dorna będzie miał charakter państwowy - poinformował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Ludwik Dorn zmarł w czwartek w wieku 67 lat.

Wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński powiedział w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że pogrzeb Ludwika Dorna będzie miał charakter państwowy.

Polityk nie krył swego żalu z powodu śmierci współzałożyciela Prawa i Sprawiedliwości. "To jest szokująca wiadomość. To był wybitnie zdolny polityk w wolnej Polsce. Ja go pamiętam przede wszystkim jako przywódcę warszawskiej opozycji studenckiej w latach 70. Był jednym z najbardziej odważnych i zaangażowanych w tamtych czasach, tak, że Polska była w jego sercu od tamtych czasów młodzieńczych, studenckich" - mówił wicepremier.

Później - jak dodał - Ludwik Dorn bardzo zasłużył się jako polityk. "Patriota, państwowiec, taki człowiek, który myślał o Polsce bardzo poważnie, zrobił bardzo wiele dla dobra publicznego, jak zauważył dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński. On był współzałożycielem m.in. Prawa i Sprawiedliwości, był marszałkiem Sejmu, był wicepremierem w dwóch rządach PiS. To bardzo ważna postać dla naszej formacji" - podkreślił Gliński.

Przyznał, że później drogi PiS i Ludwika Dorna się rozeszły. "Ale myślę, że zawsze był w dobrej pamięci jako wybitny polski polityk i jako bardzo zasłużony dla Polski człowiek. Cześć jego pamięci" - dodał wicepremier. Przekazał też kondolencje najbliższym Ludwika Dorna.