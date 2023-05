Wicepremier Gliński zapowiada konkurs na koordynatorów wolontariatu

W ramach Korpusu Solidarności uruchomimy konkurs na koordynatorów wolontariatu - poinformował wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński. Ogłosił również konkurs Narodowego Instytutu Wolności "First to help" dla wolontariuszy pomagającym uchodźcom z Ukrainy.

Wicepremier, minister kultury, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński brał udział we wtorek w V Forum Wolontariatu w Belwederze. Jak zapowiedział, być może od 1 lipca w ramach Korpusu Solidarności wystartuje konkurs na koordynatorów wolontariatu; na początek dla 700 NGO-sów

"Wolontariat stoi po stronie altruizmu w wielkim konflikcie egzystencjalnym pomiędzy altruizmem a egoizmem. Siła egoizmu jest olbrzymia i musimy to równoważyć altruizmem. Trzeba wspierać wolonatriat i altruizm w ludziach. Trzeba w większym stopniu go wspierać i stąd pomysł na Korpus Solidarności. Stąd zaangażowanie Narodowego Instytutu Wolności w ten program" - powiedział Gliński. Korpus Solidarności to Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Jest to pierwszy w historii Polski program mający popularyzować wolontariat stały i zachęcać do włączania się w systematyczne działania obywatelskie.

Jak mówił Gliński, "podczas agresji Rosji na Ukrainę zdaliśmy egzamin, dzięki temu że nagle polskie społeczeństwo w sposób naturalny stało się społeczeństwem wolontariuszy". "To nie byłoby możliwe bez przygotowania, ale to się działo w sposób naturalny i spontaniczny. To jest ta dobra strona. Ta sytuacja udowodniła, że wolontariat jest ważny" - powiedział.

"Wciąż nie udaje się nam masowo rozwinąć wolontariatu profesjonalnego na miarę naszych oczekiwań. Mimo tego, że Korpus Solidarności dużo zrobił, to czuję osobiście pewien niedosyt. Chcielibyśmy, by to funkcjonowało lepiej i szerzej, naprawdę w sposób masowy. Zdiagnozowaliśmy główne problemy i dlatego przeprowadzamy nowelizację uchwały rządu, która umożliwi nam przejście do jeszcze większego wsparcia" - dodał.

W ocenie Glińskiego głównym problemem jest kwestia stałych koordynatorów. Jego zdaniem "to musi być wsparcie osób, które profesjonalnie zajmują się organizowaniem wolontariatu", bo jak tłumaczył, "nie wszystkie jednostki, czy to NGO-sy, firmy, czy inne jednostki są w stanie wygenerować zasób stałych profesjonalistów, którzy organizują wolontariat".

"Wolontariat wymaga zorganizowania, bo oprócz części spontanicznej, tej, która polega często na indywidualnym zaangażowaniu, musi być także część organizacyjna, tak jak w ruchach społecznych. Ruch społeczny, którzy dobrze funkcjonuje musi łączyć organizację często twardą, logiczną z żywiołowością i spontanicznością i z wartościami oczywiście, bo za tym wszystkim stoi wartość altruizmu". "Dlatego w tej chwili kończymy reformę, myślę, że być może od 1 lipca uruchomimy konkurs w ramach Korpusu Solidarności: konkurs na koordynatorów wolontariatu na razie dla 700 NGO-sów" - poinformował.

"Od wybuchu wojny z Ukrainy, od momentu, kiedy przyjęliśmy uchodźców wojennych, chcieliśmy udokumentować doświadczenia wolontariuszy. Mieliśmy pewne problemy z uwagi, że pierwszeństwem jest kupno Himarsów i czołgów, ale Narodowy Instytut Wolności uzyskał środki z rezerwy premiera na konkurs, który ma wydobyć ludzkie świadectwa dot. doświadczeń czynienia wolontariatu w związku z uchodźcami wojennymi na Ukrainie" - podał. Poinformował, że nazwa konkursu to "First to help". "Chcemy, żeby te świadectwa pozostały, będą one dostępne na platformie cyfrowej" - mówił.

Forum Wolontariatu to ogólnopolskie spotkanie z udziałem ponad setki wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie w ramach Korpusu Solidarności. Odbywa się 22-23 maja 2023 r. w Warszawie. Podczas Forum odbędą się spotkania, warsztaty oraz debaty. Goście wezmą także udział w wizytach studyjnych w wybranych placówkach wzorowo współpracujących z wolontariuszami. Tegoroczne Forum Wolontariatu będzie także okazją do podsumowaniu zaangażowania wolontariuszy w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Podczas wydarzenia wręczone zostaną Nagrody Wolontariatu Korpusu Solidarności dla Wolontariuszy i Koordynatorów Roku 2022 i wyróżnienia dla osób, które w sposób szczególny angażowały się w działania wolontariackie w ubiegłym roku. V Forum Wolontariatu objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.