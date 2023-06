Wicepremier J. Kaczyński: PiS jest partią zgody i będziemy do niej dążyć

Prawo i Sprawiedliwość jest partią zgody i PiS będzie do zgody dążyć po zwycięskich wyborach - powiedział w czwartek w TVP Info wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że w polityce trzeba posługiwać się językiem umiarkowanym.

"My jesteśmy partią zgody, wiemy że zgoda buduje a niezgoda niszczy i rujnuje, i będziemy do tej zgody mimo, że to jest rzeczywiście pod tym względem niesłuchanie trudna sytuacja, jednak mimo wszystko jestem przekonany, że po zwycięskich wyborach będziemy do tego dążyć" - powiedział wicepremier.

Jarosław Kaczyński był też pytany o postawę opozycji, która rozgrzewa negatywne emocje, często przekraczając granice dobrego smaku.

Według wicepremiera, ci którzy stosują tego rodzaju metody, zwracają się do tej części społeczeństwa, która taką sytuację akceptuje. "Ci, którzy stosują tego rodzaju metody, nie tylko odsłaniają swój obraz kulturowy, można powiedzieć swoją twarz, jeżeli chodzi o kulturę, ale także najwyraźniej zwracają się do tej części społeczeństwa, która to akceptuje" - stwierdził szef Prawa i Sprawiedliwości.

Wicepremier mówił, że chciałby, aby jak największa część społeczeństwa zrozumiała, że w polityce należy posługiwać się językiem umiarkowanym i nie można rzucać oskarżeń nie tylko nieprawdziwych, ale kompletnie absurdalnych.

"Nie chcę dzielić w żadnym wypadku Polaków, mówiłem tutaj o zgodzie, ale my będziemy dążyli do tego, żeby Polacy, jak najwięcej Polaków, bo nigdy się nie uda stworzyć takiej sytuacji, żeby to byli wszyscy, żeby zrozumieli, że tak nie można, że w polityce trzeba się posługiwać językiem umiarkowanym, że potrzebna jest kultura i nie można rzucać oskarżeń nie tylko nieprawdziwych, ale kompletnie absurdalnych" - stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że ewentualne dojście po wyborach do władzy obecnej opozycji oznaczać będzie pogorszenie sytuacji naszego kraju, polskiej suwerenności, pogorszenie perspektyw na przyszłość. "Będzie po prostu źle z Polską, bardzo (…) wielka szansa zostanie zmarnowana" - podkreślił wicepremier.