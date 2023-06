Wicepremier Kaczyński: nasz program to program suwerennościowy, a nasz problem - to atak na tę suwerenność

Nasz program to program suwerennościowy, nasz problem - to atak na tę suwerenność, bo to co dzieje się wokół kopalni, to nic innego jak atak na naszą suwerenność - powiedział w sobotę w Bogatyni wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślił, że praca Polaków jest święta i superważna. "Kopalnia i elektrownia to jest 7-8 procent (...) energii w kraju. Ale każda praca (jest ważna). My bronimy i będziemy bronić polskiej pracy, polskiego prawa do pracy" - podkreślił prezes PiS.

Zauważył, że "mamy najniższe bezrobocie w UE i jedno z trzech najniższych, przy minimalnych różnicach w OECD". "Czyli można powiedzieć - na świecie. To jest nasz wielki sukces. Ale musimy tego sukcesu bronić" - stwierdził Kaczyński.

"To jest coś niesłychanie ważnego, to wykonanie pewnego moralnego zobowiązania, szczególnie dla tych, którzy byli w tej Solidarności, pierwszego najsłynniejszego okresu. Ale Solidarność przecież jest ta sama, była i jest" - powiedział wicepremier.

Przekonywał, że program PiS to program suwerennościowy. "Nasz problem - to atak na tę suwerenność. Bo to co dzieje się wokół kopalni (w Turowie) to nic innego jak atak na naszą suwerenność" - podkreślił Kaczyński.