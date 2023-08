Wicepremier Kaczyński otworzy listę PiS w Kielcach, premier Morawiecki w Katowicach, a minister Gliński w Warszawie (aktualizacja)

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w Kielcach, premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, minister kultury Piotr Gliński w Warszawie, szef MAP Jacek Sasin w Białymstoku, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Rzeszowie, a lider Kukiz'15 Paweł Kukiz w Opolu - ogłoszono na konferencji prasowej.

W czwartek w warszawskiej siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił "jedynki" na listach do Sejmu.

Największą sensacją na listach jest start Jarosława Kaczyńskiego z Kielc. Dotychczas polityk otwierał listę partii w Warszawie.

W swoich regionach startować będą marszałek Sejmu Elżbieta Witek (Legnica), premier Mateusz Morawiecki (Katowice), szef MON Mariusz Błaszczak (podwarszawski obwarzanek) czy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (Lublin).

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński otworzy listę w Warszawie (wcześniej startował w Łodzi), szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin w Białymstoku (wcześniej był to Chełm), szef MSWiA Mariusz Kamiński w Chełmie (wcześniej była to Warszawa), a szef klubu PiS Ryszard Terlecki w Nowym Sączu (dotychczas był to Kraków).

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau będzie "jedynką" w Łodzi, marszałek senior Antoni Macierewicz w Piotrkowie Trybunalskim, minister rodziny Marlena Maląg w Kaliszu, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński w Olsztynie, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk w Poznaniu, a sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann w Koninie. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk otworzy listę PiS w Szczecinie.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot będzie liderem listy PiS w Bydgoszczy, prezes RCL Krzysztof Szczucki w Toruniu, rzecznik PiS Rafał Bochenek w Chrzanowie, posłanka Małgorzata Wassermann w Krakowie, Marek Suski w Radomiu, szef KPRM Marek Kuchciński w Krośnie, rzecznik rządu Piotr Müller w Gdyni, szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast w Zielonej Górze, szef komisji ds. UE Kacper Płażyński w Gdańsku, a przewodnicząca komisji edukacji Mirosława Stachowiak-Różecka we Wrocławiu. Sekretarz stanu w MRiPS Stanisław Szwed będzie liderem listy w Bielsku-Białej, a minister-członek Rady Ministrów Zbigniew Hofmann będzie liderem listy w Koninie.

Poseł PiS Marcin Gwóźdź będzie otwierał listę tej partii w Wałbrzychu, a posłanka Joanna Lichocka będzie "jedynką" w Sieradzu. Listę PiS w Tarnowie otworzy posłanka Anna Pieczarka, a w Siedlcach - senator Maria Koc. Posłanki PiS - Lidia Burzyńska i Bożena Borys-Szopa będą liderkami list PiS odpowiedni w Częstochowie i Gliwicach. Poseł Bolesław Piecha będzie "jedynką" PiS w Rybniku, posłanka Ewa Malik - w Sosnowcu, a poseł Leonard Krasulski - w Elblągu. w Pile liderem listy PiS będzie poseł Krzysztof Czarnecki, a w Koszalinie - poseł Czesław Hoc.

"Jedynkami" będą też koalicjanci PiS. Lider Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wystartuje z Rzeszowa, przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz otworzy listę w Opolu, a jeden z liderów Republikanów, minister sportu Kamil Bortniczuk w Płocku.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.