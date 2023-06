Wicepremier Kaczyński: spotkanie w Bogatyni na Dolnym Śląsku ma pokazać, na czym polega problem, który będzie rozstrzygany w tych wyborach

Spotkanie w Bogatyni na Dolnym Śląsku nie będzie poświęcone temu, żeby przedstawiać propozycje typu 800 plus; to jest spotkanie, które ma pokazać, na czym polega problem, który będzie rozstrzygany w tych wyborach - powiedział w sobotę w radiu RMF FM wicepremier Jarosław Kaczyński.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy - z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na czele - będą w sobotę na wiecu w Bogatyni na Dolnym Śląsku mówić o zagrożeniach dla państwa polskiego i polskiej suwerenności w kontekście problemów z kompleksem energetycznym w Turowie.

"To jest spotkanie, które nie będzie poświęcone temu, żeby przedstawiać propozycje typu 800 plus, chociaż takie propozycje jeszcze będą, chociaż niekoniecznie tego samego typu, ale będą" - powiedział prezes PiS w sobotę w radiu RMF FM pytany, co usłyszymy za kilka godzin w Bogatyni. "To jest spotkanie, które ma przede wszystkim pokazać, i obecnym tam, ale głównie chodzi o całe społeczeństwo, na czym polega problem, który będzie rozstrzygany w tych wyborach, jaki jest sens tej decyzji, która zostanie podjęta przez społeczeństwo, przez wyborców w październiku najprawdopodobniej" - dodał wicepremier.

Prezes PiS podkreślił, że takie spotkania są ogromnie ważne. "A tak się złożyło, że właśnie w Bogatyni dziś jest świetne miejsce, żeby o tym mówić" - zaznaczył. By mówić o tym, "między czym, a czym będzie ten wybór" oraz o tym, jaka jest stawka" nadchodzących wyborów - dodał.

Dopytywany, między czym a czym będzie ten wybór, Kaczyński przyznał, że "barwy partyjne oczywiście zawsze są ważne, ale w gruncie rzeczy najważniejsze są problemy". "I o tym będę mówił, nie tak długo, i prosiłbym o cierpliwość" - odparł.

Pierwotnie konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości miała zostać zorganizowana w Łodzi. Nowy szef sztabu PiS Joachim Brudziński w poniedziałek ogłosił jednak, że konwencja w zmienionej formule została przeniesiona na Dolny Śląsk. We wtorek poinformował, że odbędzie się ona w Bogatyni, gdzie znajduje się kopalnia Turów.

"Myśmy postanowili chociażby tę naszą najbliższą - nie tyle konwencję, bo raczej należałoby to określić mianem wiecu - zorganizować tam, gdzie jest realny problem. Gdzie ludzie oczekują pomocy od polityków, czyli w Bogatyni, tam gdzie jest kopalnia Turów. Ta, o której politycy PO mówili: +tak, trzeba zamknąć+ pod dyktando jednego sędziego z TSUE, czyli jednego z urzędników Brukselskich" - mówił we wtorek w TVP Info Brudziński.

31 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Jak podkreślił sąd, postanowienie nie wstrzymuje pracy kopalni Turów. Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała o wysłaniu zażalenia na postanowienie WSA przez GDOŚ. Zażalenie złożyła też PGE GiEK; o przystąpieniu do tej sprawy przed sądem administracyjnym i skierowaniu własnego zażalenia poinformowała także Prokuratura Krajowa.

Premier Morawiecki nazwał postanowienie WSA "bezprawiem i jawnym uderzeniem w polski interes". Również szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda uznał decyzję WSA ws. kopalni w Turowie za skandaliczną. "Mówimy krótko: ręce precz od Turowa" - podkreślił. "Zatrzymamy głupią decyzję, my jej nie respektujemy" - dodał.