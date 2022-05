Wicepremier Piotr Gliński odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP Petera Obsta

Podczas uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wicepremier Piotr Gliński odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej Petera Obsta - poinformowało w piątek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Podczas uroczystości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wicepremier Piotr Gliński odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej Petera Obsta, którego kilkuletnie działania odegrały kluczową rolę w porozumieniu dotyczącym powrotu do Polski kolekcji dzieł sztuki z uczelni Le Moyne College w Syracuse" - poinformowało w piątek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Resort dodał, że Peter Obst od wielu lat jest zaangażowany w promocję i ochronę polskiej kultury jako członek Towarzystwa Polskiego Dziedzictwa w Filadelfii, Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, Fundacji Polacy w Ameryce oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Od 2005 roku jest także wykładowcą historii polskiej kultury na Uniwersytecie La Salle w Filadelfii.

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podpisał w środę w Syracuse w stanie Nowy Jork umowę w sprawie powrotu do Polski serii obrazów malarzy z Bractwa św. Łukasza, które były wystawiane podczas Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku. W ramach umowy do Polski wróci cykl 7 obrazów wspólnego autorstwa 11 malarzy z ugrupowania artystycznego Bractwa św. Łukasza, oraz 4 makat Mieczysława Szymańskiego. Dzieła były specjalnie wykonane na zlecenie polskiego rządu na potrzeby wystawy w Nowym Jorku.

Gliński, podczas uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku podkreślił, że "231 lat temu w Warszawie została proklamowana Konstytucja 3 Maja, uchwalona wspólnie przez przedstawicieli Trzech Narodów zamieszkujących ówczesną Rzeczpospolitą: Polaków, Litwinów i Ukraińców, zwanych wówczas Rusinami".

"(…) W 21. wieku wydawało się, że nie będziemy już zmuszeni walczyć o wolność, że została nam dana na zawsze. Niestety, ta pewność została zburzona rankiem 24 lutego" - powiedział wicepremier podczas uroczystego bankietu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Wydarzenie było współorganizowane z Konsulem Generalnym Litwy i Konsulem Generalnym Ukrainy w ramach tzw. Trójkąta Lubelskiego.

"Wybitny polski poeta Jan Lechoń na emigracji w Nowym Jorku napisał poruszający wiersz, będący parafrazą słynnej inwokacji Adama Mickiewicza do +Pana Tadeusza+. W wierszu Lechoń modli się do nowojorskiej Madonny o cuda dla siebie i dla świata. Dla wielu emigrantów z Polski i regionu Europy Środkowej Statua Wolności, stojąca przy wejściu do portu nowojorskiego, przypominała ogromną figurę Matki Boskiej, którą szczególnie w maju należy czcić pieśniami i modlitwami religijnymi. W naszych krajach pragnienie wolności połączyło się z uczuciami religijnymi" - mówił Gliński.

Zwrócił uwagę na szczególne znaczenie wolności w dziejach Polski. Przytoczył słowa świętego papieża Jana Pawła II: "Tu, w tej części Europy, słowo +wolność+ nabiera szczególnego znaczenia. Znamy smak niewolnictwa, wojny i niesprawiedliwości. Tak jak te kraje, które tak jak my przeżyły tragiczne doświadczenia braku wolności osobistej i społecznej". Podkreślił, że dziś, by nie znaleźć się pod okupacją moskiewskiej tyranii, heroiczną walkę o wolność i niepodległość toczy Ukraina.

"Od 24 lutego my, wolne narody Europy i Ameryki, stajemy ramię w ramię z naszymi braćmi z Ukrainy, oferując pomoc i wsparcie. (…) Hasło, które przyświecało wielu pokoleniom Polaków i Amerykanów - +Za Waszą i naszą Wolność+ - znów stało się aktualne i niezwykle znaczące" - podkreślił szef resortu kultury.

Wicepremier przypomniał, że niespełna dwa tygodnie temu wraz z ministrem kultury Litwy Simonasem Kairysem, podczas spotkania z ministrem kultury i informacji Ukrainy, Ołeksandrem Tkaczenką w Kijowie i Borodziance, miał okazję zobaczyć, jak brutalna i bezwzględna jest inwazja rosyjska.

"Całym sercem stoimy za Ukrainą. Niech nasze dzisiejsze spotkanie w Nowym Jorku, mieście, którego symbolem jest Statua Wolności, będzie dowodem naszej polsko-amerykańsko-litewsko-ukraińskiej przyjaźni" - mówił.

autor: Marcin Chomiuk

