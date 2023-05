Wicepremier Piotr Gliński: sztuka Nowosielskiego pełna jest wielu tajemnic

To wspaniała sztuka, pełna wielu tajemnic – powiedział podczas czwartkowego wernisażu prac Jerzego Nowosielskiego minister kultury Piotr Gliński. „Ta wystawa to hołd dla wielkiego twórcy” – dodał. Wystawę „Jerzy Nowosielski. Przeciwpragnienia” można oglądać w warszawskiej Kordegardzie.

"Dla mnie Nowosielski jest przede wszystkim kolorystą, ale w jego twórczości jest bardzo wiele treści, między innymi głęboka filozofia, teologia. To wspaniała sztuka, pełna wielu tajemnic" - podkreślił szef resortu kultury. Przypomniał, że w tym roku obchodzony jest Rok Jerzego Nowosielskiego, który jest okazją do prezentowania wystaw jego twórczości. "Dzięki współpracy z wieloma instytucjami oraz prywatnymi kolekcjonerami udało się zebrać tak wyjątkowe prace. Ta wystawa to hołd dla wielkiego twórcy, wielkiego malarza. Mam nadzieję, że Kordegarda będzie tłumnie odwiedzana, a Jerzy Nowosielski będzie przyciągał nowych odbiorców" - powiedział.

Na wystawie, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą urodzin artysty, zaprezentowanych zostanie osiemnaście prac pozyskanych zarówno z kolekcji instytucjonalnych, jak też prywatnych, w tym wiele niemal nieznanych szerokiej publiczności. Ekspozycja obejmuje akty, martwe natury, pejzaże i portrety. Jak zauważył szef Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski prezentowane prace pokazują Jerzego Nowosielskiego jako twórcę, który w "nowoczesny sposób opowiada o tradycji".

Podczas wernisażu o twórczości Nowosielskiego opowiadał także znawca jego twórczości historyk sztuki biskup Michał Janocha. "Nowosielski opowiadał o Bogu, wierze, świecie. W ramach jednego języka łączył to, co należy do sfery sacrum i profanum. Nie potrafię znaleźć artysty, który tak dogłębnie by to syntetyzował" - zauważył biskup Janocha. Dodał, że autor prac prezentowanych w Kordegardzie poprzez bystrą obserwację "syntetyzował także życie i sztukę". Podkreślił, że mimo posługiwania się awangardowymi metodami wyrazu, to jednak zawsze "pozostał w sferze tradycji ikon, która sięga korzeniami Bizancjum".

Odnosząc się do słów biskupa Janochy kurator wystawy Katarzyna Haber powiedziała, że Nowosielski był "artystą specyficznie polskim, zawieszonym pomiędzy Paryżem, a Bizancjum". "Niezależnie od tematyki obrazów zawsze było w nich malarstwo ikonowe. Jest w nich ikonowy porządek, szczerość form i prostota" - zauważył kurator ekspozycji. Dodała, że malarstwo Nowosielskiego jest także potwierdzeniem jego słów, że "malarstwo zaczyna się tam, gdzie kończą się inne formy wyrazu".

Wystawa w Kordegardzie będzie prezentowana do 25 czerwca.

Jerzy Nowosielski (1923-2011) - malarz, rysownik, scenograf, jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, znany jest przede wszystkim jako autor prac religijnych - malowideł ściennych, ikonostasów, polichromii - m.in. w cerkwiach w Białymstoku, Jeleniej Górze, w Kościele Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Krakowie, kościele Św. Krzyża w Warszawie. Artysta malował też portrety, pejzaże, martwe natury, obrazy abstrakcyjne. Jego prace znajdują się w polskich muzeach, ale także w kolekcjach prywatnych w Kanadzie, USA, Niemczech.

Był współzałożycielem Grupy Krakowskiej II, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Gloria Artis. W 2010 r. otrzymał prestiżową Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.