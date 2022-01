Wicepremier Piotr Gliński weźmie udział w inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odwiedzi w sobotę Kowno, gdzie na zaproszenie litewskiego ministra kultury, Simonasa Kairysa, weźmie udział w inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury. Udział w obchodach zapowiedzieli również m.in. ministrowie kultury Ukrainy i Estonii.

W 159. rocznicę wybuchu powstania styczniowego wicepremier Gliński złoży kwiaty pod pomnikiem Antoniego Mackiewicza - straconego w Kownie duchownego katolickiego, inicjatora powstania styczniowego na Litwie.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego odwiedzi również Muzeum im. M. K. Čiurlionisa w Kownie, gdzie obejrzy pierwszą w Europie Wschodniej wystawę południowoafrykańskiego artysty Williama Kentridge'a pt. "To, czego nie pamiętamy".

Po południu wicepremier Gliński weźmie udział w otwarciu wystawy "Modernism for the Future 360/365" poświęconej architekturze modernistycznej Kowna, Lwowa, Brna, Kortrijk i Tel Awiwu.

Wieczorem szef resortu kultury będzie uczestniczył w oficjalnym otwarciu Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022 - widowisku "The Confusion" w reżyserii Chrisa Baldwina. Będzie to prezentacja historii miasta jako żywego, nieustannie odnawiającego się fenomenu przedstawiona za pomocą poezji, muzyki oraz projekcji wideo.

Tematem przewodnim kowieńskich obchodów Europejskiej Stolicy Kultury jest "Mit miasta - od tymczasowości do współczesności". Autorzy idei odwołują się do transformacji, którą przeszło i przechodzi miasto oraz jego mieszkańcy.

MKiDN podało, że udział w obchodach zapowiedzieli także m.in. wiceminister kultury Łotwy, przedstawiciel resortu kultury z Luksemburga oraz Dyrektor Generalny UNESCO.

Idea, by wykorzystać kulturę do pogłębienia integracji w ramach Unii Europejskiej zrodziła się w 1985 podczas spotkania Rady Unii Europejskiej. Europejska Stolica Kultury to miasto, które w danym roku może w sposób wyjątkowy zaprezentować swoje dziedzictwo oraz dokonania kulturalne i artystyczne. Pierwszym Europejskim Miastem Kultury były greckie Ateny. Stolice kultury starają się wykorzystać ten wyjątkowy czas i dodatkowe fundusze UE na rozwój oferty kulturalnej oraz promocję międzynarodową. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są koncerty, festiwale, pokazy, konferencje i inne działania promocyjne.

Jak napisano na stronie MKiDN, tytuł Europejskiej Stolicy Kultury "może stanowić doskonały impuls rozwoju, szczególnie jeśli wpisuje się w długofalową strategię miasta i regionu".

W Polsce tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nosiły Kraków (2000) oraz Wrocław (2016). Kolejne polskie miasto ma szansę być Europejską Stolica Kultury w 2029 roku.