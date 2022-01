Wicepremier Piotr Gliński złożył Krystynie Prońko życzenia z okazji jubileuszu 75-lecia

Wyrazy uznania dla "wspaniałego dorobku, stanowiącego wyjątkowy wkład w dziedzictwo kultury polskiej " złożył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w liście do Krystyny Prońko.

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), przypomniano, że "znakomita polska wokalistka jazzowa i rockowa oraz kompozytorka" obchodzi w piątek jubileusz 75. urodzin.

"Przez wiele lat twórczej aktywności zachwycała Pani słuchaczy nie tylko w Polsce, ale także podczas najważniejszych zagranicznych festiwali piosenki. Charakterystyczny tembr głosu i charyzmatyczna osobowość artystyczna ukazywały się we wspaniałych interpretacjach i repertuarze, które do dziś trwają we wdzięcznej pamięci odbiorców" - napisał Piotr Gliński.

Wicepremier zwrócił uwagę, że "utwory takie jak +Poranne łzy+, +Jesteś lekiem na całe zło+ czy +Modlitwa o miłość prawdziwą+ stały się prawdziwymi klasykami rodzimej twórczości, stanowiąc perfekcyjne połączenie tekstu, muzyki i najwyższej próby kunsztu wykonawczego". "Wśród licznych owoców dotychczasowej pracy artystycznej, nie sposób nie wspomnieć o wielkich formach muzycznych, jak rock opera +3400 lat po Ikarze+, w której w 1978 r. zagrała Pani główną rolę, czy o współczesnych wykonaniach, choćby podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej Rainbow Music w Katowicach" - przypomniał szef resortu kultury.

"Niezapomnianym momentem były lata 1980-1981, kiedy publiczność po raz kolejny przekonała się o Pani niezwykłym talencie i głębi znaczeń wykonywanych utworów, za sprawą wystawionego przez Teatr Muzyczny w Gdyni oratorium +Kolęda Nocka+ z librettem Ernesta Brylla, do muzyki Wojciecha Trzcińskiego" - napisał. "Z tego właśnie dzieła pochodzi słynny +Psalm stojących w kolejce+, którego słowa stały się symbolem lat osiemdziesiątych i wybrzmiewają do dziś, przypominając o trudnej historii naszego kraju" - podkreślił Gliński.

Wicepremier zaznaczył, że "na uwagę zasługuje również działalność pedagogiczna, którą realizowała Pani prowadząc klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki w Lublinie, a także pracując z młodymi piosenkarzami w Teatrze Muzycznym w Gdyni".

"Świadectwem tych wyjątkowych osiągnięć były liczne nagrody przyznane na krajowych i międzynarodowych festiwalach piosenki, jak również uhonorowanie Srebrnym Medalem +Zasłużony Kulturze Gloria Artis+ i wreszcie - odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości w 2019 roku" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego.

W latach 1975-78 studiowała w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Akademii Muzycznej. Ukończyła studia z tytułem magistra sztuki oraz nagrodą rektorską Henryka Mikołaja Góreckiego.

Zaznaczono, że "rozkwit jej kariery muzycznej przypadł na lata 80. i 90. XX wieku". "Do jej największych hitów należą: +Jesteś lekiem na całe zło+, +Modlitwa o miłość prawdziwą+, +Poranne łzy+ czy +Małe tęsknoty+- napisano. W dyskografii Krystyny Prońko znajduje się 12 albumów solowych, 2 albumy koncertowe, 9 kompilacji i ponad 10 utworów, w których występowała gościnnie.

