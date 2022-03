Wicepremier Piotr Gliński złożył życzenia urodzinowe aktorce Krystynie Tkacz

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe wraz ze słowami uznania wobec znakomitego dorobku artystycznego - napisał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w liście z okazji urodzin Krystyny Tkacz.

W liście Gliński przypomniał, że bogata i różnorodna droga zawodowa Krystyny Tkacz rozpoczęła się w Teatrze Polskim w Poznaniu. "Na tej scenie widzowie podziwiali wyjątkową galerię kreowanych przez Panią postaci scenicznych na czele z Klarą w +Zemście+ Fredry i Duniaszką w +Ożenku+ Gogola" - zaznaczył szef resortu kultury.

Szef MKiDN podkreślił, że talent jubilatki rozkwitał na stołecznych scenach w pamiętnych realizacjach Olgi Lipińskiej i Andrzeja Strzeleckiego. "Dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom komediowym doskonale odnajdywała się Pani w programach kabaretowych i repertuarze rozrywkowym. Aktorski temperament, wszechstronne zdolności i profesjonalny warsztat dodawały blasku licznym przedstawieniom muzycznym, by wymienić choćby pamiętne +Niech no tylko zakwitną jabłonie+ Agnieszki Osieckiej w warszawskim Teatrze Współczesnym czy +Opera za trzy grosze+ Bertolta Brechta w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza, z którą to sceną związana była Pani ponad dwie dekady" - czytamy w liście.

Gliński zwrócił także uwagę, że charakterystyczna barwa głosu Krystyny Tkacz znakomicie wzbogacała interpretacje piosenek Edith Piaf, Jonasza Kofty, Bułata Okudżawy, Jacquesa Brela, Stanisława Staszewskiego. Wskazał, że "arcyciekawy dorobek w dziedzinie piosenki aktorskiej znalazł swoje ukoronowanie w wydaniu czterech płyt, w tym z utworami Kurta Tucholsky'ego".

Jak zaznaczył szef resorty kultury, "równie imponujące jest Pani dossier filmowe i telewizyjne, podziwiane przez kolejne pokolenia widzów". "Poczynając od roli Kotkowej w serialu +Alternatywy 4+ i Królowej w baśni +Pierścień i róża+ Jerzego Gruzy, przez udział w filmach +Ucieczka z kina Wolność+ Wojciecha Marczewskiego i +Kreacje uczuć+ Radosława Piwowarskiego, aż do popularnych postaci w wielu serialach" - wymienił Gliński.

Wskazał ponadto, że dopełnieniem dorobku są "piękne karty zapisane w historii Teatru Telewizji oraz Teatru Polskiego Radia". "Wyrazem uznania dla Pani osiągnięć jest uhonorowanie Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - podkreślił.

"Dziękując za istotny wkład w rozwój kultury polskiej, życzę wielu dalszych sukcesów, wszelkiej pomyślności, nieustającej energii i satysfakcji z realizacji zamierzeń" - podsumował Piotr Gliński.

Krystyna Tkacz urodziła się 19 marca 1947 r. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, którą ukończyła w 1972 r.

W jej dorobku artystycznym jest ponad 100 ról teatralnych. Grała m.in. w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie rozpoczynała swą karierę, w Tetrze Rozmaitości, Tetrze Komedia, Teatrze Współczesnym, Teatrze Polonia, Teatrze Syrena, Tetrze Bajka, Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza, Teatrze Narodowym, Teatrze Roma w Warszawie, Teatrze Piosenki we Wrocławiu, Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także w Teatrze Telewizji.

Szerszej publiczności znana z wielu ról filmowych i telewizyjnych, m.in. w takich seriach i filmach jak: "07 zgłoś się", "Życie Kamila Kuranta", "Alternatywy 4", "Rozalka Olaboga", "Tulipan", "Zmiennicy", "Pierścień i róża", "Komediantka", "Galimatias, czyli kogel-mogel II", "Szatan z siódmej klasy", "Ucieczka z Kina +Wolność+", "Obywatel Piszczyk".

Jako uznana piosenkarka zachwycała interpretacjami piosenek Edith Piaf, Jonasza Kofty, Bułata Okudżawy, Jacquesa Brela, Stanisława Staszewskiego. Ma na swoim muzycznym koncie cztery płyty: "Śpiewający aktorzy" (1988), "W drodze pod wiatr. Złota Kolekcja" (2003), "Krystyna Tkacz śpiewa Kurta Tucholsky'ego" (2010) oraz "Koncerty w Trójce vol. 3. Nie jesteś sama. Piosenki Agnieszki Osieckiej" (2013). Jest jedną z solistek "Mszy Polskiej" Hadriana Filipa Tabęckiego do słów ks. Jana Twardowskiego. Krystyna Tkacz jest również jedną z bohaterek książki "Odnaleźć dobro", której autorem jest Marzanna Graff-Oszczepalińska.

Za swoje zasługi została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".