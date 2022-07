Wicepremier: Polska jest gotowa odegrać aktywną rolę w odbudowie Ukrainy

Polska jest gotowa odegrać aktywną rolę w powojennej odbudowie kraju - powiedział w szwajcarskim Lugano wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Podkreślił, że proces odbudowy nie powinien ograniczać się tylko do przywrócenia przedwojennego status quo.

W dniach 4-5 lipca Szwajcaria wspólnie z Ukrainą organizuje międzynarodową konferencję ws. odbudowy Ukrainy (ang.: Ukraine Recovery Conference, URC 2022) w Lugano.

Początkowo konferencja w Lugano była planowana jako piąta konferencja dot. reform na Ukrainie. Byłaby to kontynuacja czterech poprzednich edycji konferencji, które odbyły się w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Danii i na Litwie, które pozwoliły Ukrainie na podkreślenie postępu reform i omówienie kolejnych ich priorytetów. W związku z trwającą od 24 lutego rosyjską wojną przeciwko Ukrainie, Ukraina i Szwajcaria wspólnie podjęły decyzję o kontynuacji organizacji konferencji, ale dot. tematyki, która jest bardziej aktualna w obecnej sytuacji.

"Oddajemy hołd obrońcom Ukrainy - obrońcom wolności i demokracji, naszych wspólnych wartości" - powiedział na wstępie wicepremier Gliński.

Wicepremier Gliński cenił, że "historyczny fakt przyznania Ukrainie przez Radę Europejską statusu państwa kandydującego do UE oraz perspektywa przystąpienia Ukrainy do UE przyczynią się do pozytywnych rezultatów tych działań".

Zadeklarował, że "Polska jest gotowa odegrać aktywną rolę w powojennej odbudowie kraju, zarówno poprzez zaangażowanie strony ukraińskiej na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym, jak i pozarządowym".

Wskazał, że "w naszym podejściu do odbudowy Ukrainy kierujemy się zasadami ścisłego dialogu z władzami ukraińskimi w celu skierowania naszej pomocy do obszarów i dziedzin, w których potrzeby są najbardziej dotkliwe i pilne, co oznacza, że nie powinniśmy zwlekać z udzieleniem pomocy do momentu, w którym na miejscu dojdzie do jakichkolwiek rozstrzygnięć politycznych". "Ukraina potrzebuje znaczącej pomocy finansowej i odbudowy tu i teraz - i powinniśmy być gotowi zaoferować ją od razu" - podkreślił szef resortu kultury.

Przypomniał, że "Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich zaoferowała Ukrainie wymianę walutową USD/UAH w wysokości do 1 mld USD".

"Już w marcu przedstawiliśmy Komisji Europejskiej konkretne propozycje, jak kształtować podejście UE do odbudowy Ukrainy. W maju w Warszawie zorganizowana została konferencja donatorów, której współgospodarzami były Polska i Szwecja, z aktywnym udziałem interesariuszy ze sfery rządowej, biznesowej, ośrodków analitycznych i organizacji pozarządowych. Łączna kwota zadeklarowanych środków wyniosła ponad 6 mld USD" - powiedział Gliński.

Przekazał, że odbudowa Ukrainy była jednym z głównych tematów polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 1 czerwca w Kijowie pod przewodnictwem premierów Szmyhala i Morawieckiego. "Chcemy zaangażować się we współpracę z Ukrainą zarówno w ramach programu United24Recover, jak i poprzez nowe partnerstwa miast na rzecz odbudowy" - dodał.

Konferencja w Lugano została przemianowana na "Ukraine Recovery Conference" i wykracza poza reformy, aby skoncentrować się na odbudowie. Lugano będzie dla Ukrainy wyjątkową okazją do przedstawienia swojego planu naprawczego i nawiązania współpracy z partnerami międzynarodowymi, w celu wypracowania odpowiedzi na ogromne wyzwania, jakie stoją przed nią.

Ukraina i Szwajcaria inicjują w Lugano szeroki proces polityczny na rzecz odbudowy Ukrainy. URC2022 jest międzynarodowym początkiem procesu odbudowy Ukrainy.

Odbudowa jest ogromnym zadaniem i stawia wyzwania w skali, która nie może zostać w tym momencie oszacowana. Można już jednak przewidzieć skalę reakcji i koniecznych zasobów. Aby pomóc Ukrainie stanąć na nogi i wykorzystać szansę na transformację, musimy dążyć do ścisłej koordynacji i być gotowi w pełni poświęcić się realizacji, gdy nadejdzie odpowiedni moment.

W Lugano omawiane są następujące tematy: plan odbudowy i rozwoju Ukrainy (w ramach inicjatywy prezydenta Zełenskiego "United 24") oraz różne sposoby wkładu partnerów międzynarodowych w odbudowę Ukrainy; metody, priorytety i zasady odbudowy; odbudowa społeczna, gospodarcza, środowiskowa i infrastrukturalna po zniszczeniach i stratach spowodowanych wojną oraz reformy możliwe i konieczne do wdrożenia w obecnej sytuacji.

Konferencja podkreśla konieczność podejścia integracyjnego i stosowania zasady wspólnej odpowiedzialności w fazie odbudowy, aby zapewnić jej sukces. URC 2022 zaprasza przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich, think tanków, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.