Wicepremier Ukrainy: Jesteśmy tak silni, jak jesteśmy zjednoczeni

Nasza siła tkwi w naszej jedności. Jesteśmy tak silni, jak jesteśmy zjednoczeni. Polska demonstruje bezkompromisowe poparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską – powiedziała w wywiadzie dla „Kuriera Lubelskiego” wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

W wywiadzie opublikowanym w czwartek na stronie internetowej "Kuriera Lubelskiego" wicepremier Ukrainy, minister ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych podkreśliła, że jeszcze nigdy w historii Polacy i Ukraińcy nie byli tak blisko siebie, jak dziś.

"Staliśmy się braterskimi narodami. Kiedy mówimy o przyjaźni między Polską a Ukrainą, to mówimy nie tylko o przyjaźni na poziomie prezydentów i rządów. To jest prawdziwa przyjaźń na poziomie narodów. Każdy Ukrainiec, który znalazł schronienie w Polsce, ma teraz prawdziwych przyjaciół wśród Polaków. Dzieje się tak dlatego, że mamy wspólne wartości i wspólną przyszłość w rodzinie europejskiej" - oceniła wicepremier.

Zapytana, jaką rolę odegrają w odbudowie Ukrainy dzieci, które obecnie znajdują w Polsce schronienie i edukację podkreśliła, że odbudowa Ukrainy to złożony proces. "Jest to misja całego narodu ukraińskiego. Mamy nadzieję, że ukraińska młodzież, która znalazła schronienie za granicą, wkrótce wróci do domu i wspólnie odbudujemy nowe życie. To jest siła, która będzie odgrywała wiodącą rolę w tym procesie. Ich miłość do ojczyzny to klucz do odbudowy Ukrainy, a ich wykształcenie i talent to klucz do wzrostu gospodarczego" - zaznaczyła Iryna Wereszczuk.

Odnosząc się do pytania na temat tego, że wojna zmieniła układ sił w Europie powodując, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie skupiają się już na Niemczech i Francji podkreśliła, że "nasza siła tkwi w naszej jedności".

"Jesteśmy tak silni, jak jesteśmy zjednoczeni. Polska demonstruje bezkompromisowe poparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską. To Wasze państwo jest rzecznikiem interesów Ukrainy na kontynencie europejskim. Nie czekając na zgodę krajów Europy Zachodniej, takich jak Niemcy i Francja, Polska wykazała się odwagą, by przejąć inicjatywę w pomocy wojskowej dla Ukrainy" - wskazała Wereszczuk.

"Jedność, odwaga i szybkość wygrywają w tej wojnie. Nikt nie rozumie tego lepiej niż Polska" - stwierdziła wicepremier Ukrainy.