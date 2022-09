Wicepremier Ukrainy: za udział w referendach na terenach okupowanych grozi kara

Osoby, które na terenach okupowanych wezmą udział w referendach organizowanych przez Rosję, będą odpowiadać karnie - zapowiedziała w czwartek w Rzeszowie wicepremier Ukrainy, Minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Iryna Wereszczuk.

Wereszczuk w czwartek w Rzeszowie wzięła udział plenarnym posiedzeniem polsko-ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej.

Na konferencji prasowej była pytana, jak obecnie wygląda sytuacja na terenach tymczasowo okupowanych przez Rosjan oraz jak zachować się mają Ukraińcy w czasie pseudoreferendów. W wtorek cztery okupowane przez Rosję regiony Ukrainy ogłosiły pilnie, że zamierzają przeprowadzić referenda w sprawie "przyłączenia" do Rosji.

Wicepremier podkreśliła, że jest możliwość uniknięcie udziału w tych referendach i wyjazdu z okupowanych terenów. "Mężczyźni mają mniejsze szanse na to niż kobiety i dzieci. Ale z tego co wiem, mężczyźni też wyjeżdżają z tych terenów" - zaznaczyła Wereszczuk.

Jak zapewniła, Ukraina i cały świat nie uzna referendów organizowanych przez Rosjan.

"Polecam unikać kontaktu z okupantem, nie pracować w punktach wyborczych, nie pracować u okupanta za wynagrodzenie. Bo za to, taka osoba, będzie później odpowiadała, jest odpowiedni artykuł Kodeksu karnego" - przestrzegała wicepremier.

Radziła, żeby osoby z terenów okupowanych, kiedy będą wiedzieć, że przyjdą do nich Rosjanie i będą zmuszać do pójścia do lokalu wyborczego, zmienili miejsce zamieszkania. "Nie należy podawać swoich danych osobowych, jeśli okupanci dzwonią czy przysyłają listy. Jeśli ustalimy, że ktoś dobrowolnie wziął udział w referendum to czeka go kara" - podkreśliła.

Wereszczuk pytana była również o węgiel, który Ukraina ma dostarczyć Polsce, chodzi o 100 tys. ton. Jej zdaniem, jest to "projekt jak najbardziej realistyczny i rządy obu krajów pracują, nad tym, aby ten węgiel dotarł do Polski".

