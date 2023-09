Wiceprezes Fabryki Broni: Niemieckiego Carl Walthera zastąpi polska konstrukcja - modułowy pistolet samopowtarzalny

Od 2001 roku Fabryka Broni dostarczała do formacji mundurowych pistolet, który był na licencji. Niemieckiego Carl Walthera zastąpi teraz najwyższej klasy polska konstrukcja, czyli MPS modułowy pistolet samopowtarzalny – powiedział PAP wiceprezes Fabryki Broni Seweryn Figurski. To historyczna chwila - dodał.

We wtorek na MSPO w Kielcach, należąca do PGZ radomska Fabryka Broni zaprezentowała swoją najnowszą konstrukcję - modułowy pistolet samopowtarzalny (MPS).

"Fabryka Broni od lat wyróżnia się na rynku dzięki swojej innowacyjnej koncepcji modułowej. To odnosi się do naszego flagowego produktu - modułowego systemu strzeleckiego +GROT+. Prezentowany dziś pistolet również jest modułowy, co odróżnia go od licznych konstrukcji obecnych na rynku oraz od tych, które wcześniej wytwarzane były w naszym zakładzie" - podkreślił wiceprezes Fabryki Broni, Seweryn Figurski.

"To historyczna chwila. Od 2001 roku Fabryka Broni dostarczała do formacji mundurowych pistolet, który był na licencji. Niemieckiego Carl Walthera zastąpi teraz najwyższej klasy polska konstrukcja, czyli MPS" - zauważył.

Jak wskazał Figurski, MPS zasilany jest amunicją kalibru 9x19 mm. "To właśnie jego wszechstronność wyróżnia go na tle innych konstrukcji i nadaje mu przewagę w dostosowaniu do szerokiej grupy odbiorców" - zaznaczył.

Podkreślił, że pistolet został zaprojektowany z myślą o polskich służbach mundurowych, policji, straży granicznej, straży więziennej i innych. "Jest to pistolet z chwytem polimerowym i mechanizmem uderzeniowym bijnikowym. Oznacza to, że jest wersją bez kurka spustowego, co odbiega od tradycyjnych rozwiązań stosowanych przez Siły Zbrojne" - wyjaśnił wiceprezes Fabryki Broni.

Wskazał, że pistolet jest lżejszy i bardzo ergonomiczny, a dzięki zastosowaniu modułowości może być używany zarówno przez służby mundurowe, Siły Zbrojne, jak i strzelców cywilnych. "Jestem głęboko przekonany, że ten pistolet ma szanse odnieść duży sukces. Jesteśmy dumni z tej konstrukcji. Już po samej premierze widzimy duże zainteresowanie, nie tylko ze strony służb mundurowych, ale także cywilów" - podkreślił Figurski.

Autorki: Daria Al Shehabi, Hanna Kotomenko

dsk/ kaa/ par/

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie