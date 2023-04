Wiceprezes PSL: nasze władze krajowe zgodziły się na zawarcie umowy z Polską 2050 na wspólny start w wyborach

Władze krajowe PSL zgodziły się na zawarcie umowy z Polską 2050 na wspólny start w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Czekamy na analogiczną zgodę z Polski 2050 i wtedy liderzy ugrupowań ogłoszą szczegóły tej umowy - poinformował w czwartek PAP wiceprezes PSL Dariusz Klimczak.

"Przed chwilą nasze władze krajowe zgodziły się na zawarcie umowy z Polską 2050 na wspólny start w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu" - przekazał Klimczak PAP.

Jak dodał, "czekamy na analogiczną zgodę z Polski 2050". "I wtedy liderzy ogłoszą szczegóły tej umowy" - podkreślił wiceprezes ludowców.

W środę Klimczak informował PAP, że zbliża się finał rozmów Polski 2050 i PSL. "Ale na pewno nie ogłosimy tego dzisiaj, najwcześniej jutro" - powiedział wówczas poseł ludowców.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia pytany przez PAP we wtorek wieczorem, czy zgodnie z zapowiedziami liderzy obu ugrupowań ogłoszą swoją decyzję przed majówką, zaznaczył, że "to zależy jeszcze od kilku rozmów". "Jestem optymistą, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy rozmowy skończą się przed czy po majówce. Osiągnęliśmy bardzo duży postęp. To dobry prognostyk. Myślę, że jest duża szansa, że rozmowy dobrze się zakończą" - oświadczył wówczas.