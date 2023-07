Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich: dobro ojczyzny jest wartością nadrzędną

Aby zachować wolność i niepodległość, trzeba pamiętać, że Polska jest jedna, a siła ojczyna zależy od nas - powiedział w niedzielę wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz. Wskazał także, że "dobro ojczyzny jest wartością nadrzędną".

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich podkreślił, że "obchody kolejnej - już 79 - rocznicy Powstania Warszawskiego, jak co roku skłaniają do wspomnień, przemyśleń, refleksji".

"1 września 1939 roku skończyło się nasze szczęśliwe w wolności i niepodległości dzieciństwo. Wojna przyniosła nam bombardowania, ginących pod gruzami i na froncie naszych bliskich. Przyniosła nam również pięć lat okupacji i terroru, którego symbolami w Warszawie stał się Wawer, Palmiry, Pawiak, Al. Szucha. Musieliśmy wejść w dorosłość. Mając 13, 15 czy 16 lat, odczuwaliśmy nieogrzewane mieszkania, problemy z wyżywieniem, godziny policyjne, kiedy wyjście z domu po tej godzinie groziło zastrzeleniem, wyłączanie oświetlenia, brutalne rewizje osobiste na ulicy przez niemieckich żandarmów. Musieliśmy się liczyć, że możemy być złapani na ulicy i wywiezieni do Niemiec na roboty lub do obozu koncentracyjnego. Czytaliśmy na publicznych ogłoszeniach nazwiska Polaków - zakładników, skazanych na rozstrzelanie w wypadku agresji w stosunku do Niemca. Patrzyliśmy z przerażeniem na to, co się dzieje w getcie warszawskim" - wspominał.

Wskazał, że "nasze doświadczenia życiowe rozpoczęły się bardzo wcześnie, a przeżycia z dzieciństwa i młodości, szczególnie tak silne i bolesne, pozostają w pamięci, kształtują osobowość, uczą szacunku do innych ludzi i dają wiedzę". "Teraz, gdy jesteśmy już tak bardzo dojrzali, chcemy naszą pamięcią i życiową wiedzą podzielić się z wami" - dodał Mindziukiewicz.

"Przypominanie tamtych dni i tygodni powinno stać się powodem do dumy, ale i przestrogą dla kolejnych pokoleń. Pamięć o sierpniu i wrześniu 1944 roku powinna skłaniać do wyciągania wniosków na przyszłość. Nam przyświeca aktualnie jedna myśl: aby to, co było przed laty pragnieniem całego polskiego społeczeństwa - wolność, niepodległość, demokracja i efektywna praca dla dobra Polski - stały się przykładem jedności narodowej" - podkreślił Mindziukiewicz.

"Nie walka, ale - wbrew różnicom politycznym - zjednoczenie w przekonaniu, które przyświecało powstańcom, że dobro ojczyzny jest wartością nadrzędną" - dodał.

"Pamiętajmy, że historia lubi się powtarzać, wojna za naszą wschodnią granicą jest tego tragicznym przykładem. Oby pokolenia żyjące obecnie i w przyszłości nigdy nie doświadczały przeżyć, które były naszym - obecnie prawie stulatków - udziałem. Aby zachować wolność i niepodległość, trzeba pamiętać, że Polska jest jedna, a siła ojczyna zależy od nas, od uznania, jakie uzyskamy również wśród innych narodów Europy" - mówił wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.