Wiceprezydent Kaznowska o kumulacji w liceach: musimy zacisnąć zęby i przetrwać te 10 miesięcy

W poniedziałek na Mazowszu oraz w Warszawie ruszyła rekrutacja do liceów. Władze Warszawy zapowiadają wyjątkowo trudny rok w oświacie. Ze względu na kumulację roczników w szkołach średnich, wydłużany będzie czas pracy placówek. Nauczyciele, rodzice i uczniowie będą musieli "zacisnąć zęby". Potem ma być tylko lepiej.

"Najbliższy rok szkolny będzie najcięższy w ponad 30-letnim okresie, kiedy samorządy są organami prowadzącymi dla szkół" - nie ukrywa w rozmowie z PAP wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Doszło do kumulacji roczników. We wrześniu 2023 roku do szkół ponadpodstawowych pójdą uczniowie z rocznika 2008, którzy jako sześciolatkowie zostali "cofnięci" do przedszkoli.

"Zazwyczaj mamy w roczniku w szkołach średnich 18-19 tys. uczniów, a w najbliższym roku szkolnym będzie ich 30 tys." - zapowiedziała Kaznowska

W efekcie - jak podkreśla wiceprezydent - w szkołach średnich będzie pięć roczników: z podstawówek, z gimnazjów, cofniętych do przedszkoli sześciolatków i tych, którzy cofnięci nie zostali. Teraz wszyscy spotkają się na zatłoczonych korytarzach.

"Jedyne, co możemy zrobić, to wydłużać godziny pracy szkół" - rozkłada ręce wiceprezydent. Jej zdaniem wszyscy muszą po prostu zacisnąć zęby i przetrwać ten trudny rok. "Już w przyszłym roku w szkołach zwolni się 19 tys. miejsc i będzie lepiej" - zapewnia Kaznowska.

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Warszawie i województwie mazowieckim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja do 2 sierpnia 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca w stu kilkudziesięciu liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Dopiero 27 lipca będą znane ostateczne wyniki rekrutacji. Szkoły opublikują tego dnia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych.