Wiceprezydent Poznania: miasto liczy na lepszą ofertę resortu kultury ws. muzeum powstania

Władze Poznania liczą na korzystniejszą propozycję resortu kultury ws. wysokości dofinansowania budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – powiedział PAP wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski. W poniedziałek o inwestycji rozmawiać mają poznańscy posłowie i samorządowcy.

Nowe muzeum ma powstać w Poznaniu do końca 2025 roku, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha. Inwestycja pochłonie, według obecnych szacunków, około 300 mln zł.

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zadeklarowało zaangażowanie się w projekt budowy siedziby muzeum na poziomie 60 proc. kosztów całej inwestycji. Wcześniejsza deklaracja resortu dotyczyła 50 proc. wartości inwestycji.

Po upublicznieniu tej informacji dyrektor wydziału kultury poznańskiego magistratu Justyna Makowska powiedziała, że miasto "jest na etapie szacowania, czy stać nas teraz na wyłożenie pozostałej kwoty".

Wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski przyznał w rozmowie z PAP, że wyższe niż dotąd deklarowane zaangażowanie resortu kultury nie zmienia dotychczasowej sytuacji - Poznań cały czas liczy na to, że rządowe dofinansowanie wyniesie 90 proc.

"Na więcej niż 10 proc. dziś nas nie stać. Jest tak z powodu zmian w naszym prawie podatkowym - zabrano nam 500 mln zł, miasto nie ma pieniędzy. Bardzo zależy nam na budowie muzeum, liczymy na przychylność władz centralnych" - powiedział PAP Solarski.

Wiceprezydent Solarski będzie reprezentował w poniedziałek władze miasta na spotkaniu poznańskich parlamentarzystów i samorządowców dotyczącym budowy muzeum. W trakcie spotkania przekazana ma być informacja na temat obecnego stanu przygotowań do budowy; rozmowy dotyczyć mają też kwestii finansowania inwestycji. Udział w wydarzeniu ma wziąć m.in. przedstawiciel MKiDN.

Współorganizatorka spotkania, posłanka PiS Jadwiga Emilewicz powiedziała PAP, że w jego trakcie będzie dopingowała władze miasta do przyjęcia oferty resortu kultury i do "odwagi inwestycyjnej".

Dotąd władze Poznania wydały ok. 5,5 mln zł na przygotowanie inwestycji od strony formalnej: zorganizowanie konkursu na projekt muzeum i przygotowanie projektu budowlanego. Resort kultury przekazał do tej pory ok. 840 tys. zł na prace przygotowawcze i projektowe.

Gotowy jest już scenariusz wystawy stałej muzeum oraz projekt budowlany i wykonawczy inwestycji. W połowie roku powinien zostać ogłoszony konkurs na zaprojektowanie wystawy stałej.

Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, którego oddziałem jest Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poinformował, że na przeprowadzenie konkursu potrzeba ok. 2,5 mln zł.

Jędrzej Solarski przyznał, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy finansowania inwestycji nie ma co się spodziewać, że miasto wyłoży kolejne środki. "Nie można wydawać pieniędzy podatników na konkurs na projekt wystawy wciąż niepewnej finansowo inwestycji" - powiedział wiceprezydent miasta.

Do udziału w poniedziałkowym spotkaniu zostali zaproszeni poznańscy parlamentarzyści wszystkich sił politycznych oraz szefowie klubów radnych z miasta, powiatu i regionu. Jadwiga Emilewicz powiedziała PAP, że udział, poza posłami PiS, potwierdzili posłowie KO i Lewicy.