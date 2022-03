Wiceprezydent Poznania o zwierzętach ewakuowanych spod Kijowa: pokazujemy swoje serce

Pokazujemy swoje serce – podkreślił w sobotę wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski odnosząc się do ewakuacji zwierząt z azylu pod Kijowem. Do poznańskiego zoo ewakuowano m.in. lwy, tygrysy i karakale.

Zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski podkreślił w sobotę na konferencji prasowej, że to, jak ważne są zwierzęta, widać m.in. po tym, kiedy uchodźcy przemierzający do Polski setki kilometrów zabierają ze sobą swoje psy czy koty.

Odnosząc się do ewakuacji zwierząt z azylu pod Kijowem Solarski wyraził "ogromną wdzięczność dla pracowników ogrodu zoologicznego, dla pani dyrektor przede wszystkim, że ma tak wielkie serce, że potrafi zrobić takie rzeczy, których nie podejmuje się nikt w Polsce, a Poznań się podejmuje".

"To jest bardzo ważne, bo pokazujemy swoje serce" - zaznaczył.

Solarski wyraził także nadzieję, że kiedy tylko to już będzie możliwe, mieszkańcy miasta, a także dzieci z Ukrainy będą mogły odwiedzić i zobaczyć te zwierzęta, które zostaną w Poznaniu - większa cześć z ewakuowanych zwierząt trafi do azyli w Europie Zachodniej.

"Te tygrysy, które tutaj przyjechały, te, które tu zostaną (…) będziemy pokazywać naszym mieszkańcom, a też, co ważne - chcemy zaprosić Ukraińców, uchodźców, przede wszystkim dzieci za symboliczną złotówkę, żeby również odwiedzały nasz ogród zoologiczny i zobaczyły swoje zwierzęta - bo to są ich zwierzęta, które przebyły tę straszną drogę z tej tragedii wojennej do naszego miasta, wolnego miasta Poznania" - powiedział.

Ewakuowane zwierzęta dotarły do poznańskiego zoo w czwartek późnym popołudniem. Po przybyciu do Poznania zwierzęta przez pewien czas będą musiały pozostać w izolacji, ze względu na procedury prawne.

Dyrektorka poznańskiego Ogrodu Zoologicznego Ewa Zgrabczyńska powiedziała w sobotę, że zwierzęta z azylu mieszczącego się pod Kijowem "udało się wydostać dosłownie cudem". Jak wskazała, "ostrzał, bomby, rosyjskie czołgi - to było to wszystko, co tym zwierzętom po drodze się przytrafiło".

"Jestem niesamowicie szczęśliwa, że zwierzęta są zdrowe, żyją wszystkie, nawet 17-letnia tygrysica Kaja, maluchy, które do nas przyjechały, tygrys Miszka, lwica Flora (…) mamy nadzieję, że te zwierzęta, które są symbolem tego, że można przeżyć wojnę, że humanitaryzm sięga również naszych braci mniejszych, że udało się ocalić życie - są też nadzieją na to, że ta zbrodnia wojenna się wreszcie zakończy".

"Te zwierzęta mają swoich ludzi, ludzi, którzy byli gotowi swoje życie dla nich oddać. Była to niesamowita sytuacja walki na polu militarnym z czasem, z tym, co dzieje się od strony rosyjskiej, bombardowaniami, ostrzałem - nam się udało" - dodała.

Podkreśliła, że pracownicy poznańskiego zoo czekali na zwierzęta na granicy, załatwiali wszelkie formalności. "Był to dla nas ogromny stres i trauma" - zaznaczyła Zgrabczyńska.

Zgrabczyńska podziękowała też za pomoc przy organizacji transportu zwierząt do Polski władzom Poznania, a także Głównemu Lekarzowi Weterynarii lek. wet. Pawłowi Niemczukowi, oraz jego zastępcy lek. wet. Krzysztofowi Jażdżewskiemu.

Zgrabczyńska zaznaczyła, że trwają starania o sprowadzenie z Ukrainy kolejnych zwierząt. Jak mówiła, obecnie na granicy utknął transport z trzema lwami.