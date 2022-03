Wiceprezydent Przemyśla: sytuacja jest dość spokojna i opanowana

Widzimy spadającą ilość uchodźców, którzy przyjeżdżają do Przemyśla. Sytuacja jest dość spokojna i opanowana - powiedział podczas sobotniej konferencji wiceprezydent Przemyśla Bogusław Świeży.

"Widzimy spadającą ilość uchodźców przyjeżdżających do Przemyśla. Nie wiedzieliśmy, jak zachowają się uchodźcy po wczorajszym wybuchach, jakie miały miejsce we Lwowie. Widzimy jednak, że nie wywołało to jakiegoś większego zdenerwowania, a wręcz w zasadzie chyba żadnego nie wywołało, bo mamy zmniejszenie, a nie zwiększenie liczby uchodźców" - przekazał wiceprezydent.

Zaznaczył, że wszyscy po tamtej stronie granicy zachowali się dość spokojnie. "Nie ma jakiś wielkich kolejek po stronie ukraińskiej. Odprawa w zasadzie przebiega na bieżąco" - dodał powołując się na otrzymywane informacje. Powtórzył, że widać spokój. "Dworzec jest dość pusty. Na bieżąco odbywa się ruch w głąb Polski. Sytuacja jest dość spokojna i opanowana" - podkreślił.

Wskazał jednak, że każda nerwowość występująca na zachodniej Ukrainie będzie skutkowała zwiększeniem potoku osób przyjeżdżających do Polski.

W piątek do Przemyśla przyjechało 4400 uchodźców. Przyjechali 6 pociągami, z których 2 z nich przywiozły małą liczbę osób - w sumie 700. Pozostałe po około 1100-1500 osób. 5300 osób wyjechało z miasta w głąb kraju. 3000 osób pociągami kursowymi, a 2300 specjalnymi.