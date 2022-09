Wicerzeczniczka PiS: wpis R. Sikorskiego jest bulwersujący, odpowiednie służby powinny się tym zająć

Wpis europosła KO Radosława Sikorskiego, który wskazuje USA jako sprawcę rozszczelnienia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 jest bulwersujący; odpowiednie służby powinny się tym zająć - oceniła w środę w Studiu PAP wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka.

W poniedziałek wyciek gazu z dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim rozpoznał myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Do wycieków doszło w jednym miejscu w gazociągu Nord Stream 2 na południowy wschód od Bornholmu oraz w dwóch miejscach w gazociągu Nord Stream 1 na północny wschód od Bornholmu.

Stacja pomiarowa szwedzkiej Narodowej Sieci Sejsmologicznej (SNSN) zarejestrowała w poniedziałek dwie silne podwodne eksplozje na obszarach, gdzie stwierdzono wycieki. "Nie ma wątpliwości, że to eksplozje" - zaznaczył Bjoern Lund z SNSN.

We wtorek odniósł się do tego były szef MSZ, europoseł Radosław Sikorski(KO). "Thank you, USA." - napisał na Twitterze zamieszczając zdjęcie gazu wydobywającego się na powierzchnię Bałtyku

Wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka pytana w środę przez PAP.PL o wpis Sikorskiego powiedziała, że rozszczelnienia gazociągów NS1 i NS2 to "bardzo niebezpieczne zdarzenie" Jak podkreśliła komentarz Radosława Sikorskiego "jest po prostu bulwersujący".

Według posłanki "odpowiednie służby powinny się tym zająć", ponieważ Rosjanie od razu propagandowo wykorzystali wpis Sikorskiego, "który wskazuje Stany Zjednoczone, jakoby to oni stali za tym wydarzeniem".

"Radosław Sikorski, który był przecież szefem MSZ, był również ministrem obrony, sam chwalił się, że walczył w Afganistanie - to nie był przypadkowy wpis, nie można go w żaden sposób tłumaczyć" - oceniła Rusecka.

