Wicerzecznik PiS: na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt wydłużający kadencję samorządów

Na przyszłym posiedzeniu Sejmu pod obrady wchodzi projekt ustawy, który wydłuży kadencję samorządów do kwietnia 2024 r. – zapowiedziała wicerzecznik PiS Urszula Rusecka.

Wicerzecznik PiS pytana przez dziennikarzy o kwestię przesunięcia wyborów samorządowych powiedziała, że tak jak to było wcześniej zapowiadane, "na przyszłym posiedzeniu Sejmu pod obrady wchodzi projekt ustawy, który wydłuży termin wyborów do organów samorządowych, do kwietnia 2024 r.".

"Zapewne na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze, drugie i trzecie czytanie" - dodała Rusecka.

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Celem projektu jest przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi.

Najbliższe posiedzenie Sejmu ma rozpocząć się w środę 28 września.

