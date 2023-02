Wicestarosta żywiecki: większość dróg przejezdna; czekamy na ciężki sprzęt

W gminach Rajcza, Ujsoły i Milówka, gdzie spadło najwięcej śniegu, drogi krajowe, powiatowe i gminne są przejezdne, choć z ograniczeniami – powiedział w niedzielę PAP wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Potrzeba ciężkiego sprzętu, by dotrzeć do przysiółków.

"W gminach Rajcza, Ujsoły i Milówka drogi krajowe, powiatowej i gminne są przejezdne, choć z ograniczeniami. Czasem pojawia się zamieć i pas ruchu zostaje ograniczony. Wójtowie złożyli wnioski o ciężki sprzęt do odśnieżenia lokalnych dróg wiodących do kilku odciętych przysiółków" - powiedział PAP Stanisław Kucharczyk.

Jak zaznaczył, do gmin dotrzeć ma pług wirnikowy z GDDKiA, bo mniejszym sprzętem nie da się udrożnić tych szos.

"Służby wojewody odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe organizują dziś transport maszyny. My szukamy kierowcy, bo to po stronie gminy jest zapłacenie mu. Później będzie on dysponowany w zależności od potrzeb. Stopniowo odśnieżane będą drogi do przysiółków" - powiedział Kucharczyk.

Rajcza, Ujsoły i Milówka położone są w górskim terenie na południu Żywiecczyzny.