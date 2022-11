Wiceszef MEiN: chcemy, by rodzice mieli realny wpływ na to, jakie organizacje i z jakimi zajęciami wchodzą do szkół

Poprzez ustawę zwiększającą kompetencje kuratorów oświaty chcemy "ucywilizować" kwestię organizacji pozarządowych w szkołach, doprowadzić do tego, by rodzice mieli realny wpływ na to, jakie organizacje i z jakimi zajęciami wchodzą do szkoły - powiedział w Sejmie wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski.

Na początku posiedzenia Kinga Gajewska (KO) podkreśliła, że w czwartek Sejm ma zająć się ustawą zwiększającą kompetencje kuratorów oświaty, którzy - jak zaznaczyła - powinni chronić dzieci. "Ale nie przeszkadza im rozsyłanie pytań przygotowanych przez posła PiS, opłaconych przez ministerstwo edukacji na jedyne 4,5 mln zł, gdzie polskim dziewczynkom, trzynastolatkom zadaje się pytania: czy się masturbują, czy oglądają pornografię, ilu partnerów seksualnych mają. Co was to interesuje, po co o to pytacie?" - powiedziała.

"W +lex Czarnek+ chodzi o to, by organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną dzieci, uczeniem ich, jak mają chronić się przed złym dotykiem, nie mogły wejść do szkoły, a posłowie PiS, żeby mogli przygotowywać tak niestosowne pytania i zadawać je polskim trzynastolatkom. Panie ministrze Czarnek, proszę tutaj przyjść i się wytłumaczyć z tych 4,5 mln" - powiedział.

Odpowiedział jej wiceszef Ministerstwa Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski. Podkreślał, że w ustawie nie ma nic na temat, który poruszyła posłanka PiS. "Jak rozumiem są to badania prowadzone przez jedną z uczelni, natomiast prawo oświatowe, o którym pani wspomniała, ma doprowadzić do tego, żeby kurator miał rzeczywisty wpływ na to, jak funkcjonują szkoły - czy przestrzegają prawa i żeby mógł reagować w sytuacji, gdy niektórzy dyrektorzy, na szczęście nieliczni, łamią prawo" - powiedział Piontkowski.

"Państwo w pewnym momencie proponowali w ogóle likwidację funkcji kuratora. Chcieliście zlikwidować jakikolwiek wpływ państwa na politykę oświatową. PiS uważa, że polityka oświatowa to jedna z ważniejszych polityk, która będzie kształtowała przyszłe pokolenia i chcemy, żeby kolejne pokolenia Polaków były po prostu patriotami. Bez wpływu kuratora na to, jak funkcjonują szkoły, jak przestrzegane jest prawo, jest to niemożliwe" - ocenił.

"Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe chcemy to ucywilizować, doprowadzić do tego, by rodzice mieli realny wpływ na to jakie organizacje, z jakim programem, z jakimi zajęciami wchodzą do szkoły, bo dotąd bywało z tym różnie. Z jednej strony państwo proponują swobodne wchodzenie wszystkich organizacji, także tych, które doprowadzają do seksualizacji dzieci, a z drugiej strony chcecie całkowicie zlikwidować wpływ państwa na to, co się dzieje w szkołach" - powiedział wiceminister, zwracając się do posłów opozycji.

Piontkowski mówił, że gdy natomiast w szkołach dzieje się cokolwiek złego, to z ław opozycji padają pytania "co zrobił minister". Ocenił, że taka sytuacja to absurd.