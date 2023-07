Wiceszef MEiN: egzamin ósmoklasisty pisała dużo większa liczba uczniów niż w minionych latach

Egzamin ósmoklasisty pisała w tym roku dużo większa liczba uczniów niż będzie za kilka lat i większa niż w poprzednich latach. W polskim systemie edukacyjnym, po decyzjach rządu PO-PSL, który próbował wprowadzić przymus nauki szkolnej w wieku sześciu lat, mamy dwa półtorakrotne roczniki – podkreślił wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski.

W poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 53 proc.

"Egzamin ósmoklasisty odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć, w tym wypadku, w szkole podstawowej. Jest to podsumowanie tego etapu edukacji" - powiedział Piontkowski we wtorek w TV Republika.

Przypomniał, że uczniowie - jak w poprzednich latach - zdawali egzamin z trzech przedmiotów: z języka polskiego, matematyki i z wybranego języka nowożytnego. "Tu zdecydowanie dominował angielski. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach zakres materiału był nieco okrojony ze względu ma pandemię" - wskazał.

"Tu, raczej przy powszechnej zgodzie, wprowadziliśmy wymagania egzaminacyjne, które są nieco węższe niż podstawy programowe" - dodał Piontkowski.

Podkreślił, że wyjątkową sytuacją było, że egzamin pisała zdecydowanie dużo większa liczba uczniów niż w poprzednich latach.

"Przypomnę, że w tej chwili w polskim systemie edukacyjnym, po decyzjach rządu PO-PSL, który próbował wprowadzić przymus nauki szkolnej w wieku sześciu lat, mamy dwa półtorakrotne roczniki. Jeden z tych roczników już jest w szkole średniej, a teraz drugi będzie aplikował do szkół ponadpodstawowych" - zauważył Piontkowski.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów, w tym ok. 13,8 tys. uczniów z Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki - 37 proc., z języka angielskiego - 46 proc., z języka rosyjskiego - 90 proc.