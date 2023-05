Wiceszef MEiN: niektóre wypowiedzi członków delegacji PE - absolutnie skandaliczne

Członkowie delegacji Parlamentu Europejskiego, którzy w zeszłym tygodniu odwiedzili MEiN, byli oburzeni prawdą historyczną; pojawiły się absolutnie skandaliczne wypowiedzi - powiedział we wtorek w TVP Info wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski.

Wiceminister edukacji i nauki zapytany został o komentarze przedstawicieli delegacji Parlamentu Europejskiego po zeszłotygodniowej wizycie w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Według doniesień medialnych minister Przemysław Czarnek zwrócił się do przewodniczącej delegacji, która jest Niemką, mówiąc: "Twoi przodkowie zabili mnóstwo ludzi, my jesteśmy potomkami bohaterów". Oprócz tego po spotkaniu z szefem MEiN francuska europosłanka Ilana Cicurel powiedziała, że "jego brutalność była szokująca". Do zarzutów odniósł się minister Czarnek. "Nie dość, że kompetencje takie sobie tych Państwa z UE, których gościłem w poniedziałek, to jeszcze kłamią. Oto moja +agresja i brutalność+" - napisał na Twitterze i udostępnił fragment nagrania ze spotkania.

"Bardzo dobrze, że to nagranie zostało opublikowane, bo zanim to nagranie się pojawiło, to pojawiły się absolutnie skandaliczne wypowiedzi członków tej delegacji, która była oburzona na prawdę historyczną" - ocenił Rzymkowski.

Jak mówił, spotkanie odbyło się w gmachu MEiN przy al. Szucha, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba gestapo. Dodał, że sam kiedy oprowadza po tym gmachu gości, zawsze zwraca uwagę na historię gmachu MEiN. Podkreślił, że w części gmachu zachowany został oryginalny wystrój z okresu II wojny światowej i sprzęt, którym posługiwali się "niemieccy kaci".

"Wiele delegacji, które odwiedzają ten gmach, oddaje hołd tym Polakom, którzy zostali w tym gmachu zamordowani (...). To jest niezwykły gmach w Warszawie, nie ma drugiego, moim zdaniem, budynku w Warszawie, w którym tak wielka liczba Polaków została przez niemieckich okupantów zamordowana. Zdaniem historyków blisko 40 tys. osób zostało zamordowanych w tym miejscu" - przypomniał.

Zdaniem Rzymkowskiego, "jeśli ktoś to lekceważy, to jest wyraz pogardy".

"Niestety, naród niemiecki popełnił zbrodnię, ale nie poniósł kary za tę zbrodnię, którą popełnił na ziemiach polskich. Mowa tu o wymordowaniu 6 mln obywateli państwa polskiego, o zburzeniu znaczącej części substancji urbanistycznej i przemysłowej, o kradzieży dzieł sztuki, o tych wszystkich rzeczach, które Niemcy popełnili i nie ponieśli konsekwencji adekwatnych do zbrodni, które popełnili" - zastrzegł.

Według niego "dzisiaj ich dzieci i wnuki mają poczucie braku jakiejkolwiek winy wobec naszego narodu". Rzymkowski powiedział, że 3 mln zamordowanych Polaków to były osoby narodowości żydowskiej.

"Od lat 50. RFN próbuje znaleźć współsprawców tych zbrodni, których dokonali i próbuje narzucić światu narrację, że to byli naziści. Wystarczy wsłuchać się w głosy ostatnich dwóch kanclerzy Niemiec. Angela Merkel, która twierdziła kilka lat temu, że Niemcy byli pierwszą ofiarą II wojny światowej (...). Teraz (kanclerz) Olaf Scholz, który 8 maja mówi, że to jest dzień wyzwolenia Niemiec spod okupacji nazistowskiej" - mówił wiceszef MEiN.

W ubiegłym tygodniu członkowie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego podczas trzydniowej wizyty w Polsce spotkali się m.in. z ministrem edukacji, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim, wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem, a także z mediami czy organizacjami pozarządowymi.