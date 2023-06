Wiceszef MEiN po konsultacjach Polski2050 i PSL: warto kontynuować dialog o zwiększeniu wydatków na edukację do 6 proc. PKB

Zorganizowane przez Polskę 2050 i PSL konsultacje w sprawie projektu zwiększającego wydatki na edukację do 6 proc. PKB były dobrym i merytorycznym spotkaniem; warto kontynuować dialog na ten temat - powiedział w poniedziałek wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski.

W poniedziałek Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) zorganizowała konsultacje w sprawie swojego pierwszego projektu "Przyszłość+" - czyli propozycji zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB.

W spotkaniu oprócz lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, wiceprezesa PSL Dariusza Klimczaka oraz posłów Polski 2050 i nauczycieli, udział wziął wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. W spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Konfederacji.

Rzymkowski ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że było to dobre, merytoryczne spotkanie. "Mówiłem, że warto kontynuować dialog na ten temat i rozmawiać na temat takiego komplementarnego rozwiązania problemów i dążenia do osiągnięcia tego pułapu, o którym wnioskodawcy mówili. Natomiast nie znajduje odzwierciedlenia w projekcie ustawy, bo w projekcie ustawy mowa jest o 3 proc. PKB, a wnioskodawcy mówią o 6 procentach całych wydatków budżetowych państwa. I warto rzeczywiście merytorycznie do tego się ustosunkować i kontynuować rozmowę" - powiedział Rzymkowski.

"Uważam, że powinniśmy wyłączyć z bieżącej rywalizacji politycznej takie kwestie fundamentalne, jak przyszłość naszych dzieci i młodzieży, bo kwestia oświaty, wychowania i nakładów (na edukację) powinna rzeczywiście ten pułap, który wnioskodawcy przedstawili osiągnąć" - podkreślił wiceszef MEiN.

Na pytanie, czy powinien ten projekt być procedowany na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu, Rzymkowski odparł, że ma "pewną wątpliwość". "W mojej ocenie - jako doktora nauk prawnych - ten projekt jest zbyt ubogi. Tu trzeba by było się jeszcze odnieść do kwestii fundamentalnej, czyli tych zadań jednostek samorządu terytorialnego, o których przedmiotowy projekt stanowi. Samo zaordynowanie nakładów w wysokości 3 proc. w stosunku do PKB każdorazowo w budżecie państwa bez ruszenia ustaw samorządowych, czy ustawy o finansowaniu zadań oświaty to troszeczkę za mało" - zaznaczył Rzymkowski.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak pytany o to spotkanie podkreślił, że najważniejsza jest skuteczność. "My dzisiaj bijemy się o większe pieniądze na polską edukację po to, żeby rodzice nie musieli na własny koszt finansować korepetycji z matematyki, czy z angielskiego. To jest plaga dzisiaj polskiej edukacji, że za wszystko trzeba płacić, bo w szkole nie ma zajęć nadliczbowych, uzupełniających, wyrównujących, bo po prostu polska szkoła na to nie ma pieniędzy" - powiedział Klimczak.

Według niego, to, że na to spotkanie przyszedł wiceminister edukacji i powiedział, że nie wyklucza dalszych prac nad tym projektem, "to z punktu widzenia partii opozycji demokratycznej jest sukces".

Pytany, czy według niego PiS poprze ten projekt, poseł ludowców odparł, że wiceminister Rzymkowski "niczego nie wykluczył". "Wsłuchiwał się w nasze argumenty, w ekspertów, którzy do nas dzisiaj przyszli. To jest dla nas ważna sprawa, bo skuteczność w polityce jest bardzo ważna. Oczywiście my z Prawem i Sprawiedliwością stoimy czasem na dwóch biegunach, ale to nie znaczy, że wyborcy którzy płacą nasze uposażenia z podatków nie oczekują, że dla nich określone sprawy wynegocjujemy. My to robimy dla nich" - podkreślił Klimczak.

Dopytywany, jak ocenia nieobecność na spotkaniu przedstawicieli KO i Lewicy, wiceprezes PSL odparł, że "jest to ich suwerenna decyzja". "Skoro tak nienawidzą PiS-u, że nie są w stanie przyjść i porozmawiać o dobru polskiej edukacji, o problemach, z którymi stykają się i nauczyciele, i rodzice uczniów, o tym, że polska szkoła odjeżdża Zachodowi Europy, to jest ich wybór" - zaznaczył polityk PSL.

"Ja nie zamierzam ich krytykować. Dzisiaj jesteśmy po tej samej opozycyjnej stronie. Wszystkim ugrupowaniom dobrze życzę" - dodał Klimczak.

Szymon Hołownia na konferencji prasowej zorganizowanej przed rozpoczęciem konsultacji, że otrzymał tylko jedno potwierdzenie udziału w konsultacjach od Koalicji Obywatelskiej, ale ono zostało następnie odwołane na Twitterze.

W piątek wieczorem wpis na Twitterze zamieścił szef PO Donald Tusk. "Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów" - napisał. Szef klubu Borys Budka powiedział w piątek PAP, że KO "zawsze jest gotowa na konsultacje, ale w gronie demokratycznej opozycji". Stąd zaproszenie PiS było, jak powiedział, "nadużyciem zaufania ze strony Szymona Hołowni".

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski pytany, dlaczego w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele Lewicy, odpowiedział, że "Lewica chodziła i będzie chodziła na wszystkie spotkania opozycji, jak wcześniej deklarowała". "Ale gdy dowiedzieliśmy się, że na spotkaniu mają być przedstawiciele PiS-u, (że) pan Hołownia chce rozmawiać z obecnie rządzącymi, to uważamy, że tam nie ma miejsca dla Lewicy" - powiedział.

Uzasadniając decyzję swojej formacji Gawkowski podkreślił, że Lewica w ciągu ostatnich czterech lat złożyła w Sejmie ponad dwieście projektów ustaw i "wszystkie wylądowały w koszu", co dowodzi tego, że "z PiS-em o sprawach programowych nie da się rozmawiać, bo oni wszystko wysyłają do kosza". "Jeśli ktoś uważa, że z nimi coś można konsultować, to my na Lewicy mamy przeświadczenie, że możemy z nimi (z PiS-em - PAP) wygrywać wybory, a nie konsultować program" - dodał polityk Lewicy.

Pytany, co z jednością opozycji, skoro zarówno KO, jak i Lewica nie chciały uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Polskę2050 i PSL, szef klubu Lewicy odparł: "Możemy na opozycji organizować spotkania. Lewica w sprawie programu z PiS-em nie ma nic wspólnego, więc nie czujemy potrzeby konsultowania czegoś z PiS-em".

