Wiceszef MI: od 1 stycznia podnosimy wysokość mandatów za najgroźniejsze wykroczenia drogowe

Od 1 stycznia podnosimy wysokość mandatów za najgroźniejsze wykroczenia drogowe - zapowiedział wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że chodzi m.in. o przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i jazdę po alkoholu.

W sobotę wejdzie w życie nowelizacja zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. wprowadza nową maksymalną wysokość grzywny sądowej z 5 do 30 tys. zł oraz mandatów do 5 tys. zł. Usprawnia także uzyskiwanie renty wypłacanej osobom najbliższym ofiary wypadku.

Wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber komentując zmiany zaznaczył, że rząd na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym patrzy przez pryzmat kilku aspektów. "Przez inwestycje infrastrukturalne, które są prowadzone w ostatnich latach z bardzo dużym nasileniem zarówno jeśli chodzi o skalę finansową, ale także zakresową; kampanie edukacyjne, czyli wzmocnienie świadomości wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawach i obowiązkach czy to kierowców, rowerzystów, pieszych, czy też - ostatnio bardzo popularnych - użytkowników hulajnóg elektrycznych. Ostatnim aspektem są dobre zmiany w prawie" - podkreślił wiceszef MI.

Dodał, że te zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. "Jest już ustalone, że podnosimy mandaty za te najgroźniejsze wykroczenia drogowe, związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, związane z wyprzedzaniem na przejściach dla pieszych albo na krótko przed przejściami dla pieszych, związane chociażby z jazdą po użyciu alkoholu" - wymienił. "Chcemy całkowicie wyeliminować pijanych kierowców z polskich dróg i właśnie w tym aspekcie podnosimy stawkę mandatową" - podkreślił.

Zaznaczył również, że wydłużony zostanie czas obowiązywania punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe z roku, do dwóch lat. "Mam nadzieję, że to też będzie dyscyplinowało kierowców. Z drugiej strony premiujemy tych, którzy będą jeździli bezpiecznie i nie będą zbierać punktów karnych, ani mandatów za te najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Tacy kierowcy będą płacili niższe stawki ubezpieczenia OC" - przypomniał.

Wiceszef MI zaznaczył, że nowe stawki mandatów, które zostaną określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów będą obowiązywać od 1 stycznia, zaś rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, czyli to dotyczące punktów karnych wejdzie w życie po kilku miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania ustawy. Nowy taryfikator punktów karnych wejdzie najprawdopodobniej po 9 miesiącach od rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego było załącznikiem do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Z dokumentu wynika, że w nowym taryfikatorze punktów karnych wyszczególniono 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. Wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą punktów karnych znalazły się m.in. naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych.

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił na posiedzeniu 29 października, a 2 grudnia rozpatrzył wniesione do niej poprawki Senatu. 10 grudnia ustawę podpisał Andrzej Duda.

Regulacja, która wejdzie w życie w sobotę, podwyższa maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Usprawnia także uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu. W toku prac legislacyjnych do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł dodano takie polegające na niewskazaniu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.

Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie na przykład przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.

Taka sama grzywna będzie groziła za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Regulacja ustanawia również minimalną wysokość kary grzywny na poziomie 800 zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim.