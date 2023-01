Wiceszef MON: decyzja Niemiec o przekazaniu Ukrainie Leopardów jest bardzo dobra i ważna; presja ma sens

Decyzja Niemiec o przekazaniu Ukrainie Leopardów jest bardzo dobra i ważna. Cieszy fakt, że Niemcy będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu - podkreślił w środę wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Jak stwierdził, pokazuje to, że "presja ma sens".

Niemiecki rząd zapowiedział w środę dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2; w pierwszym etapie Niemcy chcą przekazać Ukrainie 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry. Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę. Poinformował o tym w oświadczeniu rzecznik rządu Steffen Hebestreit.

Skurkiewicz pytany przez dziennikarzy w Sejmie o tę decyzję Niemiec podkreślił, że presja ma sens. "Bo, to co podejmowaliśmy, te działania dyplomatyczne i rozmowy bilateralne naprawdę przyniosły oczekiwany rezultat. I cieszy fakt, że ta koalicja będzie duża, będzie z udziałem producenta Leopardów, czyli Republiki Federalnej Niemiec i te Leopardy trafią na Ukrainę" - powiedział wiceszef MON.

Jak mówił, decyzja Niemiec "jest bardzo dobra i ważna". "I cieszy fakt, że Niemcy będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu" - zaznaczył Skurkiewicz.

Na pytanie, czy 14 czołgów to trochę nie za mało, wiceszef MON odparł, że początki są zawsze trudne. "Podobnie było z bateriami rakiet Patriot. Niemcy mówili najpierw, że nie, później włączyli się w to przedsięwzięcie. Z Leopardami też mówili, że nie, a jednak włączyli się w to przedsięwzięcie. Małymi kroczkami mam nadzieję, że będziemy szli do zwycięstwa ukraińskiej armii nad Rosją" - podkreślił wiceminister.

Pytany, czy da się dojść do tych 300 czołgów, bo taką liczbę podają Ukraińcy, która mogłaby coś zmienić, Skurkiewicz powtórzył: "Małymi kroczkami". "Jeszcze raz powtórzę - tutaj deklaracje jednoznaczne ze strony polskiej są, że przekazujemy to, co możemy, to, co mamy. Szkolimy również Ukraińców, jeżeli chodzi o obsługę czołgów, w tym również Leopardów. Więc tutaj nasze zaangażowanie jest ciągłe, jest bardzo duże i ono jest podejmowane wspólnie z sojusznikami" - powiedział Skurkiewicz.

Wiceminister przypomniał, że ogółem w Europie, jeżeli chodzi o czołgi Leopard jest ich ponad 2 tys. sztuk na wyposażeniu kilkunastu armii europejskich. "I jeżeli każdy kraj przekazałby chociaż kilkanaście sztuk, to mamy przynajmniej jedną brygadę, którą możemy przekazać Ukrainie" - zaznaczył wiceszef MON.

11 stycznia we Lwowie prezydent Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 czołgów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie.

20 stycznia w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina. Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, wymagana jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO.

Premier Mateusz Morawiecki w weekend mówił PAP, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopardów 2 na Ukrainę, Polska będzie budować "mniejszą koalicję" państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada.

W niedzielę szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że na razie pytanie ze strony Polski w sprawie Leopardów nie zostało zadane, ale gdyby padło, Niemcy nie stanęłyby na przeszkodzie. We wtorek szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że Niemcy otrzymali wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Również we wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius na konferencji prasowej wspólnej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem zachęcił państwa partnerskie do rozpoczęcia szkolenia wojskowych z Ukrainy na czołgach Leopard. Pistorius powiedział także, że oczekuje decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy "wkrótce".

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.