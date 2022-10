Wiceszef MON: dywizje na wschodzie kraju wśród priorytetów w wydatkach

W przyszłorocznych wydatkach obronnych priorytetami będą podnoszenie zdolności dywizji zmechanizowanych stacjonujących na wschodzie kraju, zwiększanie liczebności wojska i tworzenie warunków dla sojuszniczej obecności - powiedział wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Wiceminister, który we wtorek przedstawił sejmowej podkomisji projekt przyszłorocznego budżetu stałej podkomisji ds. finansów sił zbrojnych, zwrócił uwagę, że będzie to pierwszy budżet w warunkach ustawy o obronie ojczyzny i zwiększenia wydatków obronnych do 3 proc. PKB.

Przyszłoroczny budżet obronny ma wynieść 97,445 mld zł; w części obrona narodowa to ponad 96,9 mld zł. Jak powiedział wiceszef MON, priorytetowe cele to zwiększenie zdolności operacyjnych jednostek wojskowych dyslokowanych na wschodzie kraju "poprzez formowanie i ukompletowanie struktur organizacyjnych 18. i 16. dywizji zmechanizowanych". 16. Dywizja Zmechanizowana stacjonuje w Olsztynie, siedzibą dowództwa formowanej od 2018 r. 18. Dywizji są Siedlce.

Za priorytety uznano także osiągnięcie gotowości przez dowództwo komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, osiągnięcie przez WOT "pełnej gotowości do reagowania kryzysowego oraz współdziałania z jednostkami wojsk operacyjnych", zwiększenie liczebności sił zbrojnych, tworzenie warunków do zwiększenia obecności wojsk sojuszniczych, szczególnie amerykańskich oraz szkolenie wojsk.

"To budżet rekordowy, nawet porównując do roku bieżącego, w którym budżet obronny był na bardzo przyzwoitym poziomie 58 mld zł" - powiedział Skurkiewicz.

Wzrost nakładów na uposażenia ma pozwolić zwiększyć liczbę żołnierzy. MON szacuje, że w przyszłym roku w Wojsku Polskim będzie ponad 125 tys. żołnierzy zawodowych, 25 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 38 tys. ochotników WOT, 6 tys. żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia i prawie 3,6 tys. żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby kształcenia. Ponad 3 tys. mają liczyć SKW i SWW.

Na wydatki majątkowe przewidziano 44,1 proc. przyszłorocznych wydatków obronnych, 17,3 proc. - na wydatki osobowe, a 13,9 proc. na świadczenia pieniężne, w tym emerytury dla ponad 157 tys. osób będących w systemie emerytalnym MON. Wydatki bieżące w ramach centralnych planów rzeczowych to 6,9 proc., dotacje i subwencje 4,2 proc., pozostałe wydatki na utrzymanie i szkolenie jednostek wojskowych to 16,3 procent.W środę zaopiniowaniem projektu dla komisji finansów publicznych ma się zająć sejmowa komisja obrony.