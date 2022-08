Wiceszef MON: Finlandia i Szwecja podobnie jak Polska postrzegają priorytety NATO

Finlandia i Szwecja podobnie jak Polska mają podobne podejście do współpracy z USA i znaczenia wschodniej flanki dla NATO – powiedział wiceminister obrony Marcin Ociepa.

Ociepa, który w TVP1 mówił w czwartek o swojej podróży do obu państw zmierzających do członkostwa w Sojuszu, podkreślił, że Finowie i Szwedzi "są bardzo mocno skupieni na tym procesie". "Ta decyzja zapadła bardzo szybko, trochę wbrew naturze Skandynawów, którzy zawsze dłużej ważą pewne racje" - dodał.

"Dla nas to absolutnie kluczowe, żeby Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO, to kwestia naszego wspólnego Morza Bałtyckiego, ale także takiego samego podejścia jak Polska w dwóch kluczowych sprawach: to są kraje proatlantyckie, promujące obecność amerykańskich żołnierzy w Europie i kraje, które uważają że flanka wschodnia jest ważniejsza w wymiarze dosłownym, kinetycznym, bezpośrednim wojskowym, niż basen Morza Śródziemnego" - mówił.

Zwrócił uwagę, że wydłużenie lądowej granicy NATO z Rosją wiążące się z przyjęciem Finlandii sprzyja Polsce, ponieważ "znacząco rozciąga siły rosyjskie w przypadku jakiejkolwiek agresji". Zadeklarował, że w razie rozmieszczenia w Finlandii i Szwecji wielonarodowych grup bojowych NATO, Polska jest gotowa uczestniczyć w takim przedsięwzięciu.

Odniósł się też do spodziewanej reakcji Rosji i rozmieszczenia przez nią wojsk. "Zapytałem kolegów z Finlandii, jak oni oceniają obecność rosyjską na granicy, odpowiedź brzmi tak: lotnictwo jest obecne, wojsk lądowych w zasadzie nie ma" - powiedział, wskazując, że "front ukraiński okazał się zbyt wymagający dla Rosjan".

Ociepa nawiązał też do przekazania przez Polskę uzbrojenia Ukrainie i kwestii polskich zdolności obronnych. "Po to mamy armię, żeby odstraszać, a w przypadku konfliktu bezpośredniego zwalczać ewentualnego agresora" - powiedział. Dodał, że "najbardziej prawdopodobnym agresorem" jest obecnie Federacja Rosyjska. "Te czołgi, które dzisiaj walczą za Ukrainę, walczą także za Polskę" - zaznaczył.

Na początku lipca przedstawiciele państw Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego podpisali protokoły akcesyjne z Finlandią i Szwecją. W Polsce 20 lipca ustawy upoważniające prezydenta do ratyfikacji protokołów uchwalił Sejm, a 30 lipca prezydent Andrzej Duda ratyfikował dokumenty akcesyjne.