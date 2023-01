Wiceszef MON: mam nadzieję, że Patrioty z Niemiec będą już w najbliższych tygodniach strzec wschodniej granicy RP

Mam nadzieję, że baterie Patriot, które jadą z Niemiec, już w najbliższych tygodniach będą strzec wschodniej flanki NATO i wschodniej granicy RP - mówił wiceszef obrony Wojciech Skurkiewicz. Cieszymy się, że po uzgodnieniach strona niemiecka przechodzi już do realizacji - dodał.

Bundeswehra rozpoczęła proces relokacji pierwszych dwóch z zapowiedzianych trzech baterii systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot do Polski; trafią one w okolice Zamościa - poinformował w poniedziałek portal NDR.

"Mam nadzieję, że już w najbliższych tygodniach te baterie, które jadą do Polski, będą w polskim systemie funkcjonować i będą strzec wschodniej flanki NATO i wschodniej granicy Rzeczpospolitej, bo to jest najważniejsze" - powiedział w poniedziałkowym programie w TVP Info wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

"Cieszymy się, że po uzgodnieniach wojskowych strona niemiecka przechodzi już do realizacji" - mówił wiceszef MON. Przyznał, że miejscem dyslokacji baterii Patriot będzie województwo lubelskie. "Najważniejsze jest to, że one (baterie) zostaną wpięte w polski system obronny i dowództwo operacyjne będzie tym kluczowym elementem, które będzie podejmować decyzje o ich uruchomieniu" - powiedział. Dodał, że jest to rzecz kluczowa, jeżeli chodzi o obronę wschodniej flanki NATO.

Transport wyruszył rano z Meklemburgii-Pomorza Przedniego do Polski. "Ich misja to ochrona przestrzeni powietrznej partnera z NATO w rejonie ok. 30 kilometrów od granicy z Ukrainą" - informuje NDR.

Według informacji portalu przeniesionych zostanie kilkanaście elementów systemu, w tym jednostki radarowe i nakierowujące. Główne elementy systemu to platforma mobilna, radar, agregaty prądotwórcze, wyrzutnia rakiet (mogąca zawierać od 4 do 16 pocisków).

Po tym, jak w listopadzie w terytorium Polski uderzył pocisk, ówczesna minister obrony Christine Lambrecht (SPD) i jej polski odpowiednik Mariusz Błaszczak uzgodnili, że niemieckie systemy Patriot powinny stacjonować w Polsce. Dodatkowo Niemcy dostarczą Ukrainie jedną baterię systemu Patriot, która ma pomóc temu krajowi w obronie przed rosyjskimi atakami.

Jedna niemiecka bateria obrony systemem Patriot stacjonuje już na Słowacji - przypomina NDR i podkreśla, że rakiety Patriot są w stanie zwalczać nadlatujące pociski i samoloty w promieniu ok. 70 kilometrów.