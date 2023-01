Wiceszef MON: mam nadzieję, że spotkanie w Ramstein zakończy się kolejnym pakietem wsparcia dla Ukrainy

Piątkowe spotkanie grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla Ukrainy w bazie w Ramstein będzie kolejną demonstracją jedności świata Zachodu, mam nadzieję, że zakończy się kolejnym pakietem wsparcia dla Ukrainy - powiedział w czwartek wiceminister obrony Marcin Ociepa.

W piątek, w bazie lotniczej USA Ramstein w Niemczech zaplanowano spotkanie grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak zapowiada NATO, sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg będzie rozmawiał m.in. z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. Gospodarzem cyklicznego spotkania w bazie Ramstein jest sekretarz obrony USA Lloyd Austin, systematycznie uczestniczy w tych naradach polski MON.

Wiceminister Ociepa był pytany w radiu WNET, czego można spodziewać się do spotkaniu w Ramstein. "To kolejna demonstracja jedności świata Zachodu, mam nadzieję, że zakończona praktycznymi konkluzjami w postaci kolejnego pakietu wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych" - powiedział polityk.

Dopytywany był, czy zapadnie decyzja o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych czołgów, takich jak Abrams czy Leopard. "Mam nadzieję" - odparł. "Pytanie, czy w trakcie tej narady, czy po tej naradzie zostanie to ogłoszone. Ale jej przedmiotem jest sytuacja na froncie na Ukrainie i konkluzja, że musimy pomagać więcej jako wolny świat" - powiedział Ociepa.

Zaznaczył, że w naradach w Ramstein biorą udział ministrowie obrony narodowej z całego świata, którzy "rozumieją znaczenie" wojny w Ukrainie.

11 stycznia we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych powiedział telewizji informacyjnej WELT, że "to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.