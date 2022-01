Wiceszef MON o możliwości dostarczenia broni Ukrainie: prowadzimy konsultacje w tym zakresie

Prowadzimy konsultacje w tym zakresie - powiedział w środę wiceszef MON Marcin Ociepa pytany, czy Polska dostarczy broń Ukrainie. "Kiedy będzie decyzja polityczna, żeby o tym publicznie zakomunikować, to tak się stanie" - zadeklarował.

Sytuacja wokół Ukrainy była tematem środowej rozmowy z wiceszefem MON Marcinem Ociepą na portalu Interia.pl. Ociepa był pytany, czy Polska dostarczy broń Ukrainie, o czym wspominał ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. "Mogę potwierdzić, że prowadzimy konsultacje w tym zakresie" - oświadczył Ociepa.

Zastrzegł, że strona Polska nie może wszystkiego ujawniać, ponieważ nie będzie to służyło sprawie bezpieczeństwa Ukrainy. "Kiedy będzie taka decyzja polityczna, żeby o tym publicznie zakomunikować, to tak się stanie" - zaznaczył. "My się od tej pomocy nie uchylamy, jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę we wszystkim w czym będzie to konieczne" - zapewnił Ociepa.

Wiceszef MON poinformował także, że w chwili obecnej nie ma decyzji, aby ewakuować personel dyplomatyczny z placówek na Ukrainie.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca był pytany w środę w TVN24, czy prezydenci Ukrainy i Polski, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski, którzy spotkali się w ubiegłym tygodniu w Wiśle, rozmawiali o tym, że "na Ukrainę mogliby trafić polscy żołnierze". "Nie. Rozmawialiśmy i w tej chwili rozmawiamy o broni, sprzęcie wojennym i o amunicji, którą może Polska przekazać Ukrainie w razie potrzeby" - odpowiedział.