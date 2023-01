Wiceszef MON o przekazaniu czołgów Ukrainie: to bardzo ważne, należy się cieszyć, bo Ukraina tego potrzebuje

Decyzje Niemiec i USA o przekazaniu zachodnich czołgów Ukrainie są bardzo ważne, należy się cieszyć, bo Ukraina tego potrzebuje - powiedział wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Presja ma sens - to jest dopiero początek, mam nadzieję, że uda się skompletować brygadę czołgów - dodał.

Skurkiewicz w środę w TV Republika został zapytany o decyzję władz niemieckich o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard oraz decyzję prezydenta USA Joe Bidena o przekazaniu Ukrainie czołgów Abrams.

"Presja ma sens, to co się dzisiaj wydarzyło jest bardzo ważne. Jeszcze kilka dni temu te głosy, które płynęły z Berlina nie były tak optymistyczne. Ale bez wątpienia spotkanie w Ramstein, w którym uczestniczył minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak, było chyba tym forum, które przeważyło sprawę tej koalicji, dużej koalicji, jeśli chodzi o czołgi dla Ukrainy" - powiedział Skurkiewicz.

Jak zaznaczył, poza USA i Niemcami do koalicji chcą dołączyć m.in. państwa skandynawskie, a rozważa to m.in. Hiszpania. "Należy się cieszyć, bo Ukraina wymaga i potrzebuje pomocy, i wsparcia. Szczególnie w tym sprzęcie pancernym, bo wiemy, że wróg szykuje się do dalszego eskalowania i prowadzenia działań wojennych, i ma różne scenariusze" - podkreślił wiceszef MON.

Skurkiewicz ocenił, że "to jest początek". "My wszyscy tak to rozumiemy, że to jest początek. Potencjał chociażby strony niemieckiej, jeśli chodzi o czołgi, jest przebogaty. Mają przecież i na wyposażeniu, i na stanach magazynowych Leopardy, a przede wszystkim są producentem tego uzbrojenia, więc wejście strony niemieckiej do tej koalicji jest absolutnie ważne, wręcz kluczowe. Mam nadzieję, że czołgów będzie coraz więcej, że uda się skompletować brygadę - żołnierze ukraińscy zostaną odpowiednio przygotowani i przeszkoleni - a później będziemy rozmawiać o kolejnych donacjach, kolejnych możliwościach" - zapowiedział wiceminister.

Wiceszef MON zauważył, że obecnie w Europie jest ponad 2 tys. Leopardów, które są wykorzystywane przez kilkanaście państw. "Więc jeżeli każde z nich mogłoby uczestniczyć w tej koalicji, to na pewno byłby pożądany efekt" - stwierdził.

Jak zauważył, zachodnie czołgi dla Ukrainy to skok technologiczny. Wskazał, że możliwości zarówno Abramsów, jak i Leopardów w porównaniu z postsowieckimi konstrukcjami, jakich obecnie używa armia ukraińska są "absolutnie olbrzymie". Skurkiewicz zaznaczył też, że zachodnie czołgi posiadają działa innego kalibru niż poradzieckie, więc oprócz samych czołgów konieczne jest wyposażenie Ukrainy w odpowiednią amunicję do zachodnich czołgów.

Joe Biden zapowiedział przekazanie Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams - podstawowych czołgów wykorzystywanych przez armię amerykańską, zamówionych także dla Wojska Polskiego.

Wcześniej tego samego dnia rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit poinformował o analogicznej decyzji Berlina. W pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard 2. Jak dodał Hebestreit, celem RFN jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co oznaczałoby prawie 90 maszyn.

Przekazanie kompanii czołgów Leopard 2 Ukrainie zadeklarował również prezydent Duda na początku stycznia we Lwowie. Wezwał wtedy, by inne państwa używające Leopardów 2 - to np. Niemcy, kraje skandynawskie, Hiszpania czy Portugalia - dołączyły do międzynarodowej koalicji w tej sprawie. W środę przekazanie nieokreślonej liczby Leopardów zadeklarowała Norwegia. Ponadto władze brytyjskie zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Challenger 2.