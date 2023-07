Wiceszef MON o szczycie w Wilnie: głos Ukrainy będzie mocno słyszalny

Na szczycie NATO w Wilnie głos Ukrainy będzie mocno słyszalny - ocenił w poniedziałek w PR 24 wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Nie wykluczył, że jest jeszcze za wcześnie, by zaprezentować tzw. mapę drogową dot. przyjęcia Ukrainy do Sojuszy, ale to ostatni moment, by rozpocząć tę dyskusję.

Wojciech Skurkiewicz pytany w poniedziałek w Polskim Radiu 24 o oczekiwania Polski przed szczytem NATO w Wilnie wskazał, że nam jako państwu flankowemu zależy na tym, by w dalszym ciągu postępowało wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Aby obecność, zaangażowanie wojsk sojuszniczych było wymierne, było coraz większe, aby postanowienia ze szczytu w Madrycie, chociażby dotyczące grup bojowych, gdzie zapadły decyzje o zwiększeniu ich potencjału do brygad, były rzeczywiście wprost realizowane" - wskazał wiceminister obrony narodowej.

Jak zaznaczył Skurkiewicz, obecność sojusznicza w Polsce jest kluczowa. Przypomniał, że dziś na terenie Polski "mamy ponad 10 tysięcy żołnierzy sojuszniczych". Zwrócił uwagę, że "cała flanka wschodnia jest szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju prowokacje, działania hybrydowe i być może - oby nie - działania zaczepne". "Dlatego też dyskusja będzie na ten temat prowadzona w Wilnie" - ocenił. Według niego jednym z tematów poruszanych podczas wileńskiego szczytu będą też "tzw. plany ewentualnościowe dotyczące użycia, zaangażowania, obecności, wzmocnienia". "To są te obszary, które kluczowe z naszego punktu widzenia" - zaznaczył.

W ocenie Skurkiewicz na szczycie w Wilnie głos Ukrainy będzie mocno słyszalny. "Mam nadzieję, że będzie też rozmowa na temat kierunków rozwoju tej sytuacji, aby Ukraina otrzymała możliwość w przyszłości przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - stwierdził. Według niego, być może jest jeszcze za wcześnie, aby zaprezentować tzw. mapę drogową, która dla Ukrainy jest kluczowa, "ale bez wątpienia należy w tym zakresie rozpoczynać już dyskusję, bo to jest ostatni moment".

Na zaplanowanym na 11-12 lipca br. szczycie NATO w Wilnie sojusznicy podejmą istotne kroki w celu wzmocnienia odstraszania i obrony, przyjmując trzy nowe plany obrony regionalnej, aby przeciwstawić się dwóm głównym zagrożeniom dla NATO: Rosji i terroryzmowi. Plany będą wspierane przez 300 tys. żołnierzy w wyższej gotowości, w tym znaczną siłę bojową powietrzną i morską. Oczekuje się również, że sojusznicy zatwierdzą plan działań w zakresie produkcji obronnej, aby "zagregować popyt, zwiększyć zdolności i zwiększyć interoperacyjność", a także bardziej ambitne zobowiązanie do inwestowania w obronność co najmniej 2 proc. PKB rocznie.

W wileńskim szczycie wezmą również udział przywódcy Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Korei Południowej oraz Unii Europejskiej. Będzie to pierwszy szczyt Finlandii jako sojusznika w NATO.