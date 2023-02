Wiceszef MON: Polska nie jest rozbrojona

Polska nie jest rozbrojona, ZP odkąd doszła do władzy, dozbraja polską armię - a dzięki wysiłkom MON dostaliśmy dodatkowy sprzęt i sloty produkcyjne w USA i Korei Południowej. Zastępujemy przekazany Ukrainie sprzęt, przy okazji modernizując siły zbrojne - powiedział wiceszef MON Marcin Ociepa.

Polska nie jest rozbrojona - zapewnił wiceszef MON, który został w czwartkowej rozmowie z Radiem Plus zapytany o opinie niektórych polityków - w tym Konfederacji, że Polska, przekazując broniącej się przed Rosją Ukrainie znaczące ilości sprzętu wojskowego, jest rozbrajana i obniża swój potencjał obronny.

W odpowiedzi wiceszef MON ocenił, że "Konfederacja kompletnie nie potrafi się odnaleźć w sytuacji tego konfliktu". "Konfederacja nie odnalazła się w tym konflikcie, przez swoje błędne kalkulacje i oceny dotyczące Rosji. Znalazła się w gronie tych ugrupowań - także i z Europy Zachodniej - które nagle obudziły się z poczuciem bankructwa własnej wizji polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych i roli Rosji w tych stosunkach. Konfederacja jest tu klasycznym przykładem, i dalej w to brną" - ocenił.

Jak dodał, opisywany i udowodniony jest wpływ rosyjskich służb specjalnych na niektóre ugrupowania polityczne w Europie. "Apeluję do wszystkich ugrupowań politycznych, także do Konfederacji, żeby się przyglądała swoim ekspertom, swoim członkom, na ile te treści, które rozpowszechnia, nie są powielaniem narracji rosyjskiej" - wezwał. Zwrócił też uwagę, że Konfederacja to zbiór różnych ugrupowań o różnych poglądach.

Odniósł się do kwestii uchwały przyjętej w środę przez Sejm w której posłowie potępili władze białoruskie za skazanie działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczobuta w politycznym procesie na 8 lat pozbawienia wolności. W głosowaniu nad uchwałą nie wziął udziału jeden z posłów Konfederacji - Grzegorz Braun.

Ociepa stwierdził, że to "sprawa nie do pojęcia". "Człowiek skazany na 8 lat ciężkiego łagru tylko za to, że jest Polakiem, a polski poseł wychodzi - no to coś jest nie tak z tym posłem, chcę to powiedzieć bardzo jasno" - stwierdził, oceniając, że Braun głosi poglądy jednoznacznie wspierające reżim białoruski i prorosyjskie.

Marcin Ociepa zapewnił, że "Zjednoczona Prawica, odkąd doszła do władzy, dozbraja polską armię". "Zamówienia składane od 2016 r. owocują kolejnymi dostawami sprzętu. (...) Dzięki olbrzymim wysiłkom MON - tutaj olbrzymia rola wicepremiera Mariusza Błaszczaka - myśmy dostali dodatkową partię sprzętu z USA, dodatkowe sloty produkcyjne w USA, a także w Korei Południowej. Dzięki temu śmiało możemy powiedzieć, że uzupełniamy wszystko to, co przekazujemy na Ukrainę nowoczesnym sprzętem, przy okazji modernizując polską armię na bezprecedensową skalę" - podkreślił polityk.

"Przy okazji te czołgi czy bojowe wozy piechoty, które już przekazaliśmy, walczą dzisiaj z Rosją jako potencjalnym agresorem w stosunku do Polski. Więc one spełniają swoją rolę (...) Najbardziej prawdopodobnym agresorem jest Rosja, więc one wypełniają swoją rolę, tylko na terytorium Ukrainy" - dodał.