Wiceszef MON: przekazanie czołgów Leopard z Polski na Ukrainę to perspektywa kilku tygodni

Jestem przekonany, że przekazanie przez Polskę czołgów Leopard na Ukrainę nastąpi w perspektywie kilku tygodni - powiedział w czwartek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz pytany był w czwartek w Radiu Plus, kiedy na Ukrainę trafią Leopardy znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii.

Wiceminister podkreślił, że Polska jest przygotowana przekazać Ukrainie jedną kompanię Leopardów, 14 sztuk. Przypomniał zapowiedź szefa MON ministra Mariusza Błaszczaka, że po podjęciu decyzji przez inne państwa w sprawie przekazania czołgów, bez zwłoki przystąpimy do szkolenia Ukraińców na tym sprzęcie.

"Jak tylko (Ukraińcy) przejdą szkolenia, będziemy gotowi do tego, aby przekazać ten sprzęt stronie ukraińskiej" - powiedział wiceminister Skurkiewicz. "Jestem przekonany, że jest to perspektywa kilku tygodni" - doprecyzował.

Wiceszef MON podkreślił, że Polska bardzo intensywnie tworzy koalicję państw w sprawie czołgów i przypomniał, że obecnie w Europie jest ponad 2 tys. Leopardów, które są wykorzystywane przez kilkanaście państw. "Szacujemy, że w pierwszym etapie uda nam się zebrać przynajmniej brygadę, około 100 sztuk Leopardów, która będziemy mogli wspólnie przekazać stronie ukraińskiej" - powiedział.

W środę Joe Biden zapowiedział przekazanie Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams - podstawowych czołgów wykorzystywanych przez armię amerykańską, zamówionych także dla Wojska Polskiego.

Wcześniej tego samego dnia rzecznik rządu RFN Steffen Hebestreit poinformował o analogicznej decyzji Berlina. W pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard 2 z zapasów Bundeswehry. Jak dodał Hebestreit, celem RFN jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co oznaczałoby prawie 90 maszyn. Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę.

Przekazanie kompanii czołgów Leopard 2 Ukrainie zadeklarował również prezydent Duda na początku stycznia we Lwowie. Wezwał wtedy, by inne państwa używające Leopardów 2 - to np. Niemcy, kraje skandynawskie, Hiszpania czy Portugalia - dołączyły do międzynarodowej koalicji w tej sprawie. W środę przekazanie nieokreślonej liczby Leopardów zadeklarowała Norwegia. Ponadto władze brytyjskie zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Challenger 2.