Wiceszef MON: rutynowe ćwiczenia mające na celu ocenę gotowości bojowej polskich sił zbrojnych będą kontynuowane

Rutynowe ćwiczenia mające na celu ocenę gotowości bojowej polskich sił zbrojnych będą kontynuowane - poinformował w środę wiceszef MON Wojciech Skurkiewcz. Wyszliśmy ze strefy komfortu; takie są wymagania współczesnej sytuacji geopolitycznej – dodał.

We wtorek wieczorem mieszkańcy Radomia i okolic usłyszeli głośny huk, przypominający wybuch. Jak poinformowała radomska policja, było to spowodowane lotami szkoleniowymi realizowanymi przez samoloty wielozadaniowe F-16.

W środę o ćwiczenia te był pytany wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. "Jeżeli chodzi o ćwiczenia i treningi, które są przygotowywane i realizowane przez Siły Zbrojne, one mają różny charakter - są te planowe i są również te okazjonalne, które są związane ze szczególnymi sytuacjami. W istocie wczoraj taki trening odbywał się z zaangażowaniem pary dyżurnej i chcieliśmy sprawdzić możliwości jej użycia, jakie są procedury, w jakim tempie te samoloty są gotowe do użycia" - tłumaczył wiceminister.

Dodał, że samoloty otrzymały określone zadanie - "intruz w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej". "Oczywiście tym intruzem był podgrywający, który realizował określone zadanie na niskiej wysokości, ale tego typu szkolenia były organizowane, są organizowane, ale i będą organizowane. Ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą my musimy mieć wojsko przygotowane w pełnej gotowości" - powiedział.

Zwracał uwagę, że polskie siły powietrzne dbają o bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale też Słowacji i państwa bałtyckich.

Wiceminister pytany, dlaczego do mieszkańców Radomia i okolic nie wysłano ostrzeżenia o planowanych ćwiczeniach, zaznaczył, że o treningu wiedziała "bardzo wąska grupa osób". "Ten trening nie miałby sensu, gdyby wiedzieli wszyscy".

"Niestety muszę przeprosić, nie tylko mieszkańców ziemi radomskiej, ale również innych regionów Polski. Takie ćwiczenia będą realizowane przez Siły Zbrojne i takie ćwiczenia będą się zdarzały" - zaznaczył.

Przypomniał, że podobne zaniepokojenie kilkanaście miesięcy temu wzbudził przejazd kolumn pojazdów wojskowych między innymi drogą krajową 12 w okolicach Zwolenia.

"Mieliśmy wtedy też dziesiątki, jak nie setki interwencji i telefonów z pytaniem, co się dzieje, czy to już wojna, czy wojsko jedzie na wschód. Niestety wyszliśmy z pewnej strefy komfortu. Dzisiaj Wojsko Polskie jest po to, aby pokazywać, czym dysponuje i jakie ma środki, jakie ma możliwości również przerzutu. Przepraszamy za pewnie niedogodności, ale takie są wymagania współczesnej sytuacji geopolitycznej" - zaznaczył

"Definitywnie zerwaliśmy z taką praktyką, która jeszcze kilka lat temu była realizowana i takie podejście do wojska i wojskowych, że służymy tylko od godziny 7 i do 15 i od poniedziałku do piątku. Dziś Wojsko Polskie służy całą dobę, siedem dni w tygodniu" - dodał wiceszef MON.