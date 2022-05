Wiceszef MON: Turcja nie będzie jednostronnie blokować przyjęcia Szwecji i Finlandii do NATO

Turcja prawdopodobnie będzie chciała zyskać na umożliwieniu procesu akcesyjnego Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie będzie jednak jednostronnie blokować przyjęcia tych krajów do NATO - ocenił w rozmowie z PAP wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

We wtorek premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii Sauli Niinisto poinformowali, że w środę wspólnie złożą wniosek o wstąpienie do NATO. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył już, że Ankara nie poprze wniosku Szwecji i Finlandii. Stanowisko to ma związek z pretensjami tureckich władz do Szwecji i, w mniejszym stopniu, do Finlandii o udzielanie azylu Kurdom i domniemane wspieranie Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) oraz osób związanych z muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, którego Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 r.

Wiceszef MON powiedział PAP, że jest przekonany, iż "Turcja nie będzie jednostronnie blokować przyjęcia tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego". Jego zdaniem Turcji może chodzić w tej chwili o wymuszenie na sojusznikach pewnego rodzaju ustępstw. "Pewnie Turcy będą chcieli na tym procesie akcesyjnym ugrać coś dla siebie" - stwierdził.

Zapytany, czy Turcji może chodzić o ustępstwa w sprawie możliwości zakupu myśliwców F-35, Skurkiewicz odpowiedział, że nie można wykluczyć takiej możliwości. W 2019 roku administracja USA poinformowała o wykluczeniu Turcji z programu produkcji i rozwoju tego myśliwca piątej generacji. Powodem był zakup przez Turcję rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej S-400.

Wiceszef MON podkreślił, że Polska jest "absolutnym orędownikiem" rozszerzenia NATO o Szwecje i Finlandię. Jego zdaniem wzmocniłoby to wschodnią i północną flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przełomowy w tej sprawie ma być szczyt NATO w Madrycie pod koniec czerwca. "Wstąpienie tych krajów do NATO to będzie bez wątpienia kolejna wielka porażka Kremla i samego Putina" - dodał Skurkiewicz.

We wtorek rzecznik MSZ Łukasz Jasina napisał w oświadczeniu że Polska dyplomacja z zadowoleniem przyjęła deklaracje rządów Finlandii i Szwecji. "Ten historyczny krok potwierdza radykalną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w Europie w rezultacie agresji Rosji przeciwko Ukrainie" - dodał. Jasina podkreślił, że drzwi NATO powinny pozostać otwarte dla wszystkich krajów, które podzielają wartości i cele Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zapowiadając złożenie w środę wniosku o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego premier Andersson podkreśliła, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Szwecji, ale także regionu Morza Bałtyckiego", a wspólna aplikacja z Finlandią oznacza, że państwa te mogą przyczynić się do bezpieczeństwa w Europie Północnej. Prezydent Niinisto stwierdził, że "dzięki NATO państwa nordyckie staną się bezpieczniejsze" i będzie je wyróżniać "nie tylko demokracja, dobrobyt i poszanowanie praw człowieka, ale też bezpieczeństwo".