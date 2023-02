Wiceszef MON: wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce ma charakter niespotykany

Wizyta w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena ma charakter niespotykany do tej pory - ocenił wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Jak dodał, zaplanowane są rozmowy o charakterze otwartym, ale także niejawnym o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Będziemy tak długo pomagać, jak Ukraina będzie walczyła - mówił.

Skurkiewicz we wtorek w Polskim Radiu 24 podkreślił, że wizyta w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena ma charakter niespotykany do tej pory. "W ciągu roku po raz drugi przyjeżdża do Polski prezydent Standów Zjednoczonych, gdzie prowadzi rozmowy z prezydentem Rzeczpospolitej na temat bezpieczeństwa, na temat współpracy, na temat również wspólnych działań" - zauważył wiceszef MON. Jak podkreślił, zaplanowane są zarówno rozmowy o charakterze otwartym, ale także niejawnym, w zaciszu gabinetów o dalszym wsparciu dla Ukrainy.

"My pomagamy i będziemy tak długo pomagać, jak Ukraina będzie walczyła i będzie tej pomocy potrzebowała" - zapewnił wiceminister.

"Nie byłoby pomocy militarnej dla Ukrainy przez żaden kraj, gdyby nie zaangażowanie Polski. Każda pomoc dzisiaj dla Ukrainy jest prowadzona we współpracy z Polską" - powiedział Skurkiewicz. Jak podkreślił, "Polska jest w trójce tych krajów, które dokonują największych donacji, największej pomocy".

Wiceminister zwrócił także uwagę, że Polska udziela pomocy nie tylko militarnej, ale także humanitarnej poprzez m.in. organizacje pozarządowe oraz wsparcie ze strony obywateli.

Według Skurkiewicza kluczowe jest, by obecne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych we wsparciu Ukrainy "było niesłabnące". Wskazał również na skalę działań USA na wschodniej flance NATO.

"Kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich, najnowocześniejszy sprzęt, do tego również oddziały, które nie tylko są zaangażowane we wspólne działania na wschodniej flance NATO, ale również i ćwiczenia, które są prowadzone w różnych miejscach kraju" - zaznaczył wiceminister. Jak dodał, "to jest wymierne wzmocnienie Polski pod względem bezpieczeństwa, ale i wschodniej flanki NATO". "I takie są również oczekiwania: że to zaangażowanie będzie niesłabnące" - podkreślił.

Jak zauważył, ilość żołnierzy amerykańskich w Polsce sukcesywnie rośnie od szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. Dodał, że w 2015 r. było to ok. 400 żołnierzy, w 2020 i 2021 ok. 4000, a "dziś mamy już kilkanaście tysięcy". "Oczywiście, ta sytuacja jest diametralnie inna od tej, z którą mieliśmy do czynienia w roku 2021" - podkreślił Skurkiewicz.

Dodał, że w Polsce znajdują się również magazyny na rzecz armii Stanów Zjednoczonych, a w Poznaniu funkcjonuje dowództwo V Korpusu. "Polska dzisiaj jest, obok Wielkiej Brytanii, najważniejszym partnerem współpracy dla Stanów Zjednoczonych w wymiarze wojskowym" - mówił Skurkiewicz.