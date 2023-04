Wiceszef MON: zgoda Turcji na akcesję Finlandii do NATO to bardzo ważny gest

Zgoda władz tureckich na akcesję Finlandii do NATO to bardzo ważny gest; mam nadzieję, że w najbliższym czasie również i Szwecja uzyska podobną zgodę; dla Polski, państwa na wschodniej flance, ważne jest, by oba państwa dołączyły do Sojuszu - powiedział PAP wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Parlament Turcji ratyfikował w czwartek wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO, usuwając ostatnią przeszkodę w długo opóźnianym przystąpieniu tego kraju do zachodniego sojuszu wojskowego. Za ratyfikacją głosowało 276 obecnych posłów, kilka dni po tym jak ratyfikację poparł parlament Węgier. Zdaniem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, w przeciwieństwie do Szwecji, Finlandia wypełniła swoje zobowiązania wynikające z memorandum podpisanego w zeszłym roku, na mocy którego oba kraje aplikujące do NATO zobowiązały się do zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa Turcji.

"To bardzo ważny gest - już wkrótce flaga Finlandii będzie powiewała przed Kwaterą Główną NATO. Martwi jednak fakt, że wciąż nie mamy decyzji ze strony tureckiej odnośnie zgody na przystąpienie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział PAP wiceszef MON pytany o tę decyzję.

Jak podkreślił, dla Polski - państwa wschodniej flanki NATO - ważne jest, aby zarówno Szwecja, jak i Finlandia dołączyły do Sojuszu i wspierały jego działania w tej części Europy. "Finlandia jest krajem, który bardzo dobrze zna uwarunkowania rywalizacji z Rosją czy jej wojskami; to też kluczowa kwestia dla nas - długość granicy NATO z Federacją Rosyjską diametralnie się wydłuży, to bez wątpienia będzie wpływało na działania państw sojuszniczych. Potrzebna jest integracja, zgrywanie, wspólne ćwiczenia - to już się dzieje" - zaznaczył wiceszef MON.

Podkreślił również, że polskie władze i wojsko współpracują z Finami już od czasu deklaracji chęci przystąpienia Finlandii do NATO. "Jestem przekonany, że w momencie, kiedy Finlandia będzie członkiem NATO, te działania będą jeszcze intensywniejsze - zarówno w domenie powietrznej i lądowej, jak i morskiej" - oświadczył Skurkiewicz.

Zauważył, że kiedy Szwecja i Finlandia zostaną pełnoprawnymi członkami NATO, Morze Bałtyckie de facto stanie się morzem wewnętrznym Sojuszu. "To bardzo dobra wiadomość" - stwierdził.

Wyraził również nadzieję, że także i Szwecja w najbliższym czasie uzyska zgodę na członkostwo w NATO od państw, które jeszcze jej nie wyraziły.

"Ta sprawa będzie musiała być rozpatrywana również w działaniach dyplomatycznych - oczywiście Ankara wciąż ma oczekiwania co do samej Szwecji - ale jestem optymistą i mam nadzieję, że ta sprawa będzie jednoznacznie rozpatrzona także przez stronę turecką. Liczę także, że w tej kwestii zaangażuje się również Kwatera Główna NATO. Jestem przekonany, że Jens Stoltenberg jako sekretarz generalny będzie w tej sprawie interweniował; także Stany Zjednoczona - to ważne, by największy gwarant światowego pokoju, również podjął w tej sprawie odpowiednie działania" - powiedział.

Rząd turecki oskarża Szwecję o zbytnią wyrozumiałość wobec grup, które uważa za organizacje terrorystyczne i zagrażające bezpieczeństwu, w tym bojowych grup kurdyjskich i osób związanych z próbą zamachu stanu w Turcji w 2016 roku.

Oprócz Turcji, jedynym krajem NATO, który nie zatwierdził jeszcze wniosku akcesyjnego Szwecji, są Węgry.

Rząd Węgier twierdzi, że niektórzy szwedzcy politycy wygłaszali krzywdzące wypowiedzi na temat stanu węgierskiej demokracji i odgrywali aktywną rolę w zamrożeniu miliardów funduszy Unii Europejskiej z powodu rzekomych naruszeń praworządności i demokracji.

Szwecja, która dokonała zmian w konstytucji w celu uchwalenia surowszych przepisów antyterrorystycznych, wyraziła nadzieję, że będzie mogła przystąpić do NATO przed lipcowym szczytem Paktu w Wilnie.