Wiceszef MRiPS: chcemy, by projekt w sprawie czternastek trafił na majowe posiedzenie Sejmu

Projekt w sprawie czternastych emerytur jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Chcemy, by Sejm zajął się nim w maju – powiedział PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Dodał, że czternastki trafią do seniorów jesienią.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił, że w ramach polityki społecznej rząd wspiera seniorów zarówno przez świadczenia pieniężne, jak i rozwój programów dotyczących aktywności osób starszych.

"W tym roku mamy rekordową waloryzację na poziomie prawie 15 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł brutto. Do tego w tym miesiącu wypłacana jest trzynasta emerytura w wysokości najniższego świadczenia 1588 brutto, a na rękę - 1445 zł. W tym roku będzie także wypłacana czternasta emerytura" - zapowiedział Szwed.

Poinformował, że projekt w sprawie czternastek jest już gotowy i niedługo zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów. "Projekt jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. W kwietniu zajmie się nim Rada Ministrów. Chcemy, żeby na majowym posiedzeniu Sejmu czternaste emerytury były przegłosowane" - zapowiedział.

"Na jesieni czternastki trafią do seniorów" - dodał wiceminister.

Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli o wprowadzeniu corocznej wypłaty czternastej emerytury, trafił w marcu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Z zamieszczonej informacji wynika, że na pełną kwotę czternastek (równą minimalnej emeryturze) będą mogły liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura i renta, nie przekroczyła 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Takie same zasady obowiązywały przy wypłacie tego świadczenia w 2022 r.

Wiceszef MRiPS poinformował, że według szacunków pełną kwotę świadczenia otrzyma około 7 mln osób. Łącznie - jak dodał - do czternastek uprawnionych jest około 8,5 mln osób.

Wiceminister przekazał, że na waloryzację świadczeń oraz na trzynastą i czternastą emeryturę przeznaczano łącznie ponad 74 mld zł. "To jest dobre i potrzebne wsparcie. Wiemy, że mamy wysoką inflację, dlatego ta pomoc jest znaczna. Nigdy w historii takiego wsparcia nie było" - podkreślił Szwed.

Przypomniał też o emeryturze bez podatku do 2,5 tys. zł. "To też rocznie jest ponad 2 tys. zł w kieszeniach emerytów" - powiedział.

Wiceminister zwrócił uwagę, że oprócz świadczeń pieniężnych ważne są także propozycje dotyczące aktywności osób starszych. "Rozwijamy program +Senior plus+ skierowany do samorządów na tworzenie dziennych domów i klubów seniora. Mamy już tych jednostek prawie 1,2 tys. Jak rozpoczynaliśmy rządy, to było ich 99" - wskazał.

Przypomniał też o funkcjonowaniu programu "Aktywni plus" dla organizacji pozarządowych. "W ramach tego programu wielu seniorów po raz pierwszy wyjechało nad morze lub w góry" - powiedział Szwed.

Jak podał, na program "Senior plus" i "Aktywni plus" przeznaczono w tym roku w sumie 100 mln zł.

Wiceminister wskazał także na działania skierowane dla osób niesamodzielnych. Wymienił program "Opieka 75 plus", którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz program dotyczący asystencji osobistej, z którego mogą skorzystać osoby starsze.

"Przygotowujemy również rozwiązania dotyczące opieki sąsiedzkiej. Przygotowaliśmy projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej. Jedna z propozycji dotyczy procesu deinstytucjonalizacji, czyli szukamy takich rozwiązań, by zapewnić wsparcie w miejscu zamieszkania. Opieka sąsiedzka polega np. na wsparciu w postaci zrobienia zakupów, czy posprzątania w domu. Gmina będzie mogła zawrzeć umowę bezpośrednio z osobą +po sąsiedzku+, bądź też zlecić to zadanie organizacji pozarządowej, która będzie nawiązywać kontakt z potrzebującymi. Chodzi też o to, żeby te osoby się znały" - powiedział Szwed.

Poinformował, że projektem w tej sprawie niedługo zajmie się Rada Ministrów.