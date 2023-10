Wiceszef MS: liderzy PO przyznają, że szantażowanie finansowe Polski ze strony UE było czysto polityczne

Liderzy PO kolejny raz przyznają, że wieloletnie szantażowanie finansowe Polski ze strony UE było czysto polityczne - ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do zapowiedzi wiceszefowej Platformy Izabeli Leszczyny o odblokowaniu środków z KPO.

Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna w rozmowie w TVN24 zapewniała, że powołanie nowego rządu złożonego z przedstawicieli dotychczasowej opozycji doprowadzi do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Dzień po utworzeniu nowego rządu jesteśmy w stanie zdjąć blokadę z KP" - powiedziała.

Do wypowiedzi odniósł się na Twitterze wiceszef resortu sprawiedliwości. "Liderzy PO kolejny raz przyznają, że wieloletnie szantażowanie finansowe Polski ze strony UE było czysto polityczne. Polacy pod szantażem mieli wybrać wygodną UE władzę. A ta cała +praworządność+ i jej rzekome naruszanie to tylko bajeczka dla naiwnych. Polska ŻADNYCH zasad praworządności nigdy nie naruszała, a UE nie ma żadnych kompetencji by w polski ustrój ingerować. Zadziałał brutalny, polityczny szantaż, czego już nawet Targowica 2.0 nie ukrywa" - napisał Sebastian Kaleta.