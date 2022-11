Wiceszef MS: najprostsze metody rozwiązywania sporów najlepszymi - przykładem mediacja

Nie zawsze rozwiązanie konfliktu musi wiązać się z wejściem na drogę sądową. W wielu przypadkach najprostsze metody okazują się być tymi najlepszymi, czego przykładem może być mediacja - wskazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Wiceminister Romanowski - jak poinformowało MS - był w piątek obecny podczas finału II edycji konkursu "Postaw na mediację". Konkurs jest skierowany i ma na celu popularyzację problematyki mediacji wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

"Dzięki tego typu inicjatywom, jesteśmy wstanie poszerzać wiedzę, a jednocześnie uświadamiać młode pokolenia. Mediacja otwiera nowe możliwości. Można zastosować ją na wielu płaszczyznach, m.in. w konflikcie rówieśniczym czy szkolnym. To właśnie wy tworzycie świadome i odpowiedzialne społeczeństwo. To wy wchodzie w role nauczycieli kolejnych pokoleń" - zwracał się do finalistów konkursu Romanowski.

MS podaje, że do udziału w tegorocznej edycji konkursie zgłosiło się blisko 100 drużyn mediacyjnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

"Konkurs ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami" - zaznacza MS.

Konkurs ma też "za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów".

Rywalizacja jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych oraz prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycji zawarcia ugody.

Drugi etap polega na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu kwalifikuje się co najmniej osiem najlepszych drużyn. "Drużyny, które wykazały się największą wiedzą, komunikatywnością, a nawet umiejętnościami gry aktorskiej, otrzymują nagrody" - zaznaczyło MS.

Mediacja jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jej głównym celem jest próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu, satysfakcjonującego obie strony. Postępowanie mediacyjne ma charakter pozasądowy i prowadzone jest przy udziale osoby trzeciej, bezstronnej wobec stron i ich konfliktu, czyli właśnie mediatora.

Mediacja wraz z innymi metodami polubownego rozwiązywania sporów może skutecznie odciążać sądy, a także wpływać na skrócenie postępowań. Jest ona możliwa w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz niektórych karnych. Mediatorem może być prawnik, ale też np. psycholog, absolwent pedagogiki, czy nauk o rodzinie - trzeba mieć jednak wiedzę z zakresu prawa, niezbędną do sformalizowania ustaleń stron.